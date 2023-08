L'âge de Ricciardo n'est pas un obstacle à son retour chez Red Bull

Avec 125 points de retard sur Max Verstappen à la trêve estivale 2023, Sergio Pérez sait que son avenir chez Red Bull Racing est menacé sur le long terme. À l'heure actuelle, tout va pour le mieux du côté de Milton Keynes grâce à la supériorité de la RB19 : il faudrait un cataclysme pour que les deux titres échappent à l'écurie.

Cependant, Christian Horner a conscience que cette période faste ne durera pas éternellement, et il réfléchit donc à l'identité du meilleur coéquipier possible pour Verstappen lors des prochaines années – bien que malgré certaines rumeurs, le baquet de Pérez ne soit manifestement pas menacé pour 2024.

"Nous avons un contrat", rappelle le directeur de Red Bull Racing à Speedcafe. "Nous sommes satisfaits de Checo et il sera notre pilote l'an prochain. Mais pour nous, c'est toujours bien d'avoir… La raison d'être d'AlphaTauri et de Toro Rosso était de former les pilotes pour qu'ils soient des candidats potentiels à Red Bull Racing. Avec Nyck [de Vries], on n'avait pas l'impression qu'il allait être candidat à Red Bull Racing ; c'est pourquoi nous nous sommes demandé si cela avait du sens de continuer."

"Je pense que pour 2025, c'est toujours bien d'avoir des options. Max est sous contrat jusqu'à 2028 ; celui de Checo court jusqu'à la fin de l'année prochaine. Si Checo est performant, nous continuerons avec lui. Si ce n’est pas le cas, pour quelque raison que ce soit, alors… Mais ce ne sera pas restreint aux pilotes AlphaTauri, car il y en a un tas d'un bout à l'autre de la pitlane qui aimeraient piloter une Red Bull."

Un tas de pilotes, dont un certain Daniel Ricciardo, qui vient de faire son retour sur la grille de départ avec AlphaTauri et n'a pas caché que son objectif était de renouer avec un volant Red Bull à moyen terme. En 2025, Ricciardo fêtera son 36e anniversaire – il a six mois de plus que Pérez – mais ça ne lui est pas défavorable, selon Horner. "Je ne vois pas l'âge comme une barrière", assure le Britannique. "Quand je vois ce que font Fernando Alonso et Lewis Hamilton [à 42 et 38 ans respectivement, ndlr], c'est ce qu'il y a là-haut [dans la tête] qui compte."

Les objectifs sont atteints pour Ricciardo

Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

Il était difficile de prédire à quel niveau allait évoluer Ricciardo pour son retour, après plus de six mois sur la touche et à la suite de deux saisons très difficiles chez McLaren. L'Australien a impressionné lorsqu'il a repris le volant à l'occasion de tests Pirelli avec Red Bull début juillet, avant d'être confirmé chez AlphaTauri dans la foulée pour le reste de la saison. Le vétéran a dominé son jeune coéquipier Yuki Tsunoda en Hongrie avant de vivre un week-end plus difficile à Spa-Francorchamps, mais la satisfaction est quand même au rendez-vous.

"Je pense qu'il a répondu aux attentes", estime Christian Horner. "Vu ce qu'il a fait à Silverstone lors des tests de pneus, je pense que les attentes ont changé après ça et qu'il s'en est entièrement montré à la hauteur. Ce qu'il a apporté à AlphaTauri, c'est une expérience énorme – celle qu'il apporte en tant que vainqueur en Grand Prix, évidemment – et il a peut-être même montré la voie à l'équipe. Il s'en est très, très bien acquitté."

Quant à Franz Tost, qui vit sa dernière saison en tant que directeur de la Scuderia AlphaTauri avant de prendre sa retraite, il précise : "Il nous manque encore de la charge aéro sur la monoplace, mais je suis convaincu que quand la voiture et les pneus seront plus familiers à Daniel, il fera du très bon travail."