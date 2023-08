Un aileron flexible serait-il la clé de la méforme d'Aston Martin ?

Aston Martin fait beaucoup parler cette année, grâce à son début de saison éblouissant mais aussi en raison de sa perte de rythme récente. Fernando Alonso était le principal rival des Red Bull lors des premiers Grands Prix et a frôlé la victoire à Monaco, mais après une série impressionnante de six podiums en huit courses, la situation s'est compliquée.

Depuis le Grand Prix d'Autriche, Alonso n'a pas fait mieux que des cinquièmes places ; ce sont McLaren, Mercedes et Ferrari qui signent des podiums derrière Red Bull. Cette évolution de la hiérarchie est intrigante, et l'Ibère a laissé entendre qu'elle pourrait être liée à la nouvelle construction des pneus Pirelli depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne, théorie toutefois démentie par les dirigeants d'Aston Martin. D'après ces derniers, c'est plutôt lié aux nouvelles pièces apportées à partir de Montréal, qui auraient eu des effets secondaires que l'écurie n'a pas immédiatement maîtrisés.

Ces "effets secondaires" auxquels a récemment fait référence Mike Krack n'étaient pas remarquables à Montréal en raison du peu d'appui nécessaire sur le Circuit Gilles Villeneuve mais ont été exposés davantage lors des courses suivantes. Comme l'a expliqué le directeur performance Tom McCullough : "On essaie toujours d'ajouter de la performance de base, mais on peut très rarement l'ajouter sans aucun changement de caractéristique. Alors on essaie toujours de comprendre ça."

Avec une performance plus encourageante en Belgique, symbolisée par la cinquième place d'Alonso, l'écurie pense avoir passé un cap dans la compréhension de sa monoplace et espère une meilleure seconde moitié de saison. "Les données paraissent positives jusqu'à présent", indique Krack. "Nous avions l'air plus compétitifs [à Spa] que ces derniers temps."

Aston Martin salue la troisième place de Fernando Alonso à Bahreïn

Et si la cause était un aileron flexible ?

Cependant, des écuries rivales laissent entendre qu'il y a une raison plus intrigante à la méforme d'Aston Martin : un serrage de vis de la FIA sur les ailerons flexibles. Motorsport.com a appris que l'instance dirigeante avait porté une attention particulière à la construction des ailerons avant afin que des solutions ingénieuses ne permettent pas leur flexibilité.

La FIA et les équipes sont conscientes depuis longtemps qu'une écurie peut libérer beaucoup de performance en concevant un aileron avant suffisamment solide pour passer un test de flexiblité en étant stationnaire tout en pouvant se mouvoir de manière maîtrisée en piste. C'est un interminable débat, puisqu'il est impossible de rendre les ailerons rigides à 100%.

D'après nos informations, la FIA a analysé plus en détail les divers designs et a exprimé sa préoccupation quant à la construction de certains designs qui pourraient être plus flexibles que nécessaire.

Bien que les ailerons en question aient passé les tests de flexibilité et qu'il n'ait jamais été suggéré que certaines écuries avaient des monoplaces illégales, tout design permettant aux ailerons d'être flexibles en action pourrait être considéré comme enfreignant l'Article 3.2.2 du Règlement Technique. Ce dernier dispose que "toute pièce aérodynamique ou élément de carrosserie influençant la performance aérodynamique doit être fixé de manière rigide et immobile par rapport au plan de référence défini dans l'Article 3.3. De plus, ces pièces doivent produire une surface uniforme, solide, dure, continue, inflexible dans toutes les circonstances."

Un aileron avant flexible a des avantages notables : les écuries peuvent utiliser une configuration à appui élevé en virage, la flexibilité réduisant la traînée en ligne droite. Les caméras embarquées sur la monoplace de Fernando Alonso lors des premières courses montraient que son Aston Martin parvenait à utiliser un aileron très anglé et que celui-ci était flexible en ligne droite.

D'après nos informations, la FIA a agi aux alentours du Grand Prix d'Azerbaïdjan et a informellement averti un certain nombre d'écuries qu'elle souhaitait voir des changements pour éviter tout problème lors des courses suivantes. On ne sait pas précisément quand les modifications en question étaient souhaitées, puisque les écuries ont généralement le temps d'y procéder.

Ce qui est clair est qu'au Grand Prix d'Espagne, les performances d'Aston Martin ont semblé changer, avec un recul particulier dans les virages lents et moyens. L'écurie n'a ni confirmé ni démenti avoir fait partie de celles qui ont dû modifier leur aileron avant, mais nos sources l'affirment.

Le pivot du troisième volet de l'aileron avant de l'Aston Martin AMR23

Un changement de concept

On ne connaît pas précisément les modifications qu'a dû effectuer Aston Martin, mais examiner ses ailerons avant permet d'apercevoir une direction différente empruntée au moment du serrage de vis de la FIA. Comme le montre l'image ci-dessus, la génération d'aileron actuelle produit deux structures de vortex générées à partir des listons d'ajustement métalliques du volet (flèches bleues). Celui situé à l'intérieur crée un vortex similaire mais probablement loin d'être aussi puissant que la génération d'ailerons précédente.

Certaines écuries ont utilisé une troisième équerre avec un pivot, et on pouvait le remarquer sur l'aileron avant utilisé par Aston Martin à Bahreïn et en Australie ainsi que parfois en Arabie saoudite (flèche rouge). Il a disparu à Bakou et à Miami, est revenu à Monaco et n'a pas été utilisé en course depuis lors. La zone où cette pièce était installée peut être vue sur l'aileron actuel (en médaillon).

La troisième équerre en elle-même n'est pas illégale : Alpine, Ferrari, Red Bull et McLaren en ont tous utilisé leur propre variante. Son absence actuelle sur l'Aston Martin pourrait être une vraie coïncidence, mais il est également possible qu'Aston Martin l'ait utilisée pour faciliter le comportement de l'aileron avant quand il est chargé ou non.

L'angle du pivot est également intéressant, incliné vers l'extérieur. Il contribuait peut-être à rediriger l'air à haute vitesse. La suppression de ce pivot, contrainte ou délibérée, a certainement entraîné de nouvelles caractéristiques quant au flux d'air de l'aileron avant, incluant probablement des effets secondaires auxquels l'équipe a fait référence.

Quelle que soit la réalité de ses décisions sur le développement de l'aileron avant, il est clair qu'Aston Martin ne perd pas de temps à s'appesantir là-dessus. L'objectif est de finir l'année aussi fort qu'elle a commencé.

Comme l'a dit McCullough : "Nous avons visé un développement relativement compétitif au fil de l'année. Nous avons le budget pour continuer à développer la voiture, et c'est notre objectif. Alors nous apporterons des évolutions jusqu'à la fin du championnat, autant que possible."