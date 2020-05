Ce que les ailerons avant 2020 disent sur chaque équipe - 3e partie

Renault et McLaren chercheront encore à se rapprocher des sommets dans les saisons à venir. Nous allons analyser leur progression au niveau des ailerons avant depuis les changements réglementaires introduits en 2019.

Renault

Comparaison des ailerons avant de la Renault R.S.19

Le design de l'aileron avant Renault a continué à suivre la même philosophie qu'avant 2019, même sans les surfaces aérodynamiques bannies par les nouvelles règles. Pendant la saison, des changements ont été faits au niveau de l'extrémité intérieure des flaps et à la jonction entre le plan principal et la section neutre.

La courbure du plan principal a été modifiée à la jointure et une fente a été ajoutée juste au-dessus. On note aussi un changement d'approche concernant la position et la forme des flaps. Tout cela a une incidence sur la vitesse du vortex Y250 qui est créé dans cette zone.

Nez de la Renault F1 Team R.S.19

Renault a présenté sa version de la cape lors de son Grand Prix national en France (flèche rouge). La solution, une solution de fortune plutôt qu'un design entièrement nouveau, a été installée à l'extrémité arrière des longs piliers fendus.

Nez de la Renault F1 Team R.S.20

Pour 2020, Renault dispose du design le plus différent visuellement, en ayant suivi le leadership de Mercedes avec une partie centrale mince qui s'affine à la fin du châssis et crée un bout du nez plus bulbeux. Le corps central fin permet d'utiliser une cape bien plus grande, ce qui permet de capturer un flux d'air plus important et à le diriger vers la zone souhaitée.

McLaren

McLaren a introduit un configuration de nez extrêmement complexe en 2018, compilant des aspects vus ailleurs sur la grille, notamment le bout du nez qui permet le passage du flux d'air, la section centrale fine et une cape.

La confiance était grande dans le fait que le nouveau nez, introduit lors du GP d'Espagne, aiderait à débloquer le potentiel de leur voiture, mais les gains constatés sur les simulations n'ont pas été entièrement retrouvés sur la piste.

Pendant la saison, les panneaux verticaux sur les côtés ont été abandonnés. Ceux-ci étaient supposés aider à canaliser le flux mais en fait ils ont apportés des effets secondaires non désirés.

Aileron avant de la McLaren MCL35

Pour 2019, le design du nez est resté relativement stable mais pour 2020 l'équipe a simplifié son extrémité en abandonnant totalement les tunnels pour le flux d'air et en revenant à une solution plus simple en forme de pouce.

Comparaison des ailerons avant McLaren MCL34

Pour les modifications réglementaires de 2019, sa première conception s'est rapprochée davantage d'un aileron avant chargé (ci-dessous à gauche) mais, comme le flux passant sur l'aileron a été optimisé et que l'écurie a mieux compris quelle partie il fallait consacrer à la génération de l'appui et quelle partie consacrer au conditionnement du flux, des modifications ont commencé à être apportées.

L'aileron a évolué pour tendre vers plus de portions déchargées, avec une réduction des sections externes de la corde et de l'angle des flaps. Le bord d'attaque du plan principal a également été réduit, ce qui diminue l'exposition des deux stries sous l'aileron.

Dans le même temps, les caméras infrarouges qui ont été montées sur les flaps ont été déplacées et installées sur la plaque d'extrémité, ce qui modifie leur impact aéro.

Le concept initial 2020 de McLaren (ci-dessus à gauche) était une reprise de celui de 2019, alors que l'équipe a introduit une nouvelle solution (ci-dessus à droite) lors de la seconde semaine d'essais hivernaux.

La particularité de ce nouveau design est le petit Gurney qui a été ajouté à l'arrière de la plaque d'appui (flèche rouge sur l'image de droite). Cela se remarque évidemment quand on le compare aux autres changements mais ils travaillent tous en conjonction, la forme de la plaque d'appui (flèche bleue), la hauteur du plan principal où il rencontre la plaque d'appui (flèche noire) et la forme des flaps (flèche verte) ayant toutes été revues.

