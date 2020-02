Aitken nommé réserviste chez Williams

Après avoir annoncé lundi son départ de l'écurie Renault F1, Jack Aitken rejoint Williams où il occupera un rôle de pilote de réserve pour la saison 2020. Le Britannique retrouve des responsabilités similaires à celle qu'il avait dans l'équipe française, mais il bénéficiera également de temps de piste.

Dans le cadre de cet accord, le pilote de 24 ans sera présent sur tous les Grands Prix pour travailler aux côtés des ingénieurs de l'écurie de Grove, il disposera d'un programme dans le simulateur et il prendra part à une séance d'essais libres lors d'un vendredi matin.

"C'est un grand honneur de rejoindre Williams Racing comme pilote de réserve pour la saison 2020", se réjouit Aitken. "Williams est une équipe avec un héritage fort et une grande longévité, j'ai hâte de contribuer directement à leur développement à travers mon travail de simulateur et de test."

Éligible à la Super Licence, il pourra donc constituer une solution de secours réelle pour Williams en cas de défection de l'un des deux titulaires que sont George Russell et Nicholas Latifi. Il rejoint une équipe qui dispose de plusieurs autres jeunes, puisque ces dernières semaines ont été confirmés Dan Ticktum et Jamie Chadwick comme pilotes de développement et Roy Nissany comme pilote d'essais.

"De par ce que Jack a accompli jusqu'à présent, il est évident que c'est un jeune pilote avec une grande carrière devant lui, et nous croyons qu'il a les qualités requises pour atteindre le sommet de ce sport", explique Claire Williams. "Jack a démontré ses capacités en Formule 2 et en GP2, et nous sommes impatients de voir ce qu'il pourra accomplir en tant que pilote de réserve officiel de l'équipe."

Jack Aitken a terminé cinquième du championnat de Formule 2 la saison dernière, avec à la clé trois victoires et quatre podiums.

