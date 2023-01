Albon comprend que Ricciardo ait pris une année sabbatique

Après avoir accepté à contre-cœur de mettre un terme à son contrat avec McLaren fin 2022, un Daniel Ricciardo épuisé par deux années de vache maigre s'est résolu à accepter un poste de pilote d'essais chez Red Bull Racing. Il n'y fera même pas partie des réservistes mais sera chargé de travailler sur le simulateur et de réaliser des démonstrations, où sa notoriété fera de lui l'ambassadeur idéal.

Ricciardo aurait pourtant pu signer chez Haas aux côtés de Kevin Magnussen, mais ayant vécu ce qu'il assimile à un "burn-out", il a préféré prendre du recul afin de peut-être retrouver la flamme de sa passion pour la Formule 1. Alexander Albon, devenu pilote de réserve chez Red Bull lorsqu'il y a perdu son volant fin 2020, comprend ce point de vue.

"J'étais dans une position légèrement différente", analyse celui qui a fait son retour sur la grille avec Williams en 2022. "Je me sentais motivé environ une semaine après que je suis parti – ou qu'on m'a fait partir. Mais je vois ce qu'il veut dire. Quand on connaît de mauvaises années en F1 – et je peux parler de mon expérience en 2020 – c'est particulièrement épuisant : il y a tout ce qui se dit dans le paddock, et bien sûr, plus que tout, nos propres performances. Nous sommes nés pour avoir l'esprit de compétition et la motivation. C'est ce qui nous fait vivre. Tout est question de performance. Tout est question de faire du bon travail."

"Bref, c'est très pesant, et je crois que j'ai mis deux semaines à surmonter l'impact émotionnel d'avoir perdu mon baquet. Mais parce que j'étais jeune, je n'ai jamais vraiment eu l'impression que c'était terminé. Je savais que j'avais une chance de revenir. Et c'est peut-être ce que ressent Mick [Schumacher] en ce moment : 'OK, je pense avoir bien plus de choses à prouver, et je reviendrai', en gros."

Alex Albon et Daniel Ricciardo à côté de Lance Stroll

Albon s'apprête à disputer sa seconde saison au sein de l'écurie Williams, et il y sera désormais un leader clair, Nicholas Latifi – moins performant mais présent à Grove avant l'Anglo-Thaïlandais – étant remplacé par le rookie Logan Sargeant. Albon continue cependant de parfaire la manière dont il travaille avec ses collègues.

"Il faut s'assurer de tirer le meilleur de tout le monde, et que tout le monde aille dans la bonne direction par rapport à ce que requièrent la voiture et les performances", explique-t-il. "Il faut trouver le point idéal dans ce domaine, car il est souhaitable de pousser les limites sur certains aspects."

"Je pense vraiment que les gens ont des comportements différents et qu'il y a des manières d'en extraire les performances du point de vue culturel et mental. On ne peut pas le faire à moins de connaître les gens personnellement, et cela prend du temps. Il faut faire connaissance, passer du temps ensemble, et donc dîner ensemble, discuter à l'usine. En abordant [2023], j'ai le sentiment de bien mieux les connaître, même si je reste relativement nouveau au terme de ma première année dans l'équipe."