Albon trouve l'écart avec Verstappen "un peu déroutant"

Alexander Albon est arrivé en Russie à la suite de son tout premier podium en F1 au Mugello. Mais la dynamique, au moins en qualifications, ne semble pas vraiment s'être enclenchée puisqu'il a accusé à Sotchi son retard le plus important de la saison sur Max Verstappen, avec un impressionnant débours de 1,1 seconde sur le Néerlandais en Q3, sur un tracé où le tour se boucle en 91 ou 92 secondes.

Cet écart, qui se traduit par une différence de huit places sur la grille de départ (Versappen partira second et Albon dixième), est d'autant plus problématique pour le Thaïlandais qu'il "n'est pas trop sûr" d'avoir compris sa faiblesse en qualifications, préférant penser que cela s'explique plutôt par les progrès faits par ses rivaux au niveau du rythme.

"Ce n'était pas horrible en Q1 et en Q2, et on aurait juste dit que les gens autour avaient fait un bond en avant", a déclaré Albon. "Je n'ai pas vraiment la sensation d'avoir grand-chose en réserve, pour être honnête. Je me gratte un peu la tête, parce que oui, les tours que j'ai faits n'étaient pas horribles. Bien sûr, il y a toujours un ou deux dixièmes à trouver çà et là. Mais oui, évidemment l'écart est énorme. Un peu déroutant, et du travail à faire."

Lire aussi : La grille de départ du Grand Prix de Russie 2020

Albon et Verstappen ont utilisé des niveaux d'appui et des réglages différents lors des essais libres ce vendredi afin d'essayer de contrer les difficultés attendues de Red Bull. Quand Motorsport.com lui a demandé si les deux pilotes étaient parvenus à des réglages convergents, le #23 a souligné que son équipier avait moins d'appui.

"Max a légèrement moins d'appui. On peut clairement le voir sur les vitesses en lignes droites, mais il a également eu un peu d'aspiration aussi de la part de Valtteri [Bottas], si je ne me trompe pas. C'était légèrement différent à la fin."

"Je pense qu'il est très difficile de changer trop de choses, surtout avant les qualifications. Une fois les EL3 bien avancés, vous voulez en quelque sorte rester sur votre niveau d'appui, parce qu'évidemment il faudrait un peu de temps juste pour s'y habituer à nouveau. Nous en avions un peu plus."