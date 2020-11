Albon veut être "l'épine dans le pied de la stratégie Mercedes"

À ceux qui l'auraient imaginé au fond du trou après sa violente sortie de piste en essais libres vendredi, Alexander Albon a démontré qu'il fallait encore compter sur lui. L'avenir du pilote thaïlandais ne sera probablement pas scellé par Red Bull Racing avant la fin de la saison, mais il a fait preuve de sa capacité à se remettre rapidement la tête à l'endroit sur le circuit de Sakhir.

Doté d'un nouveau châssis après son accident, Albon a rapidement retrouvé ses marques en vue des qualifications du Grand Prix de Bahreïn, comme si rien n'avait vraiment changé sur sa RB16. "Honnêtement, surtout dans une équipe comme Red Bull, la qualité est très élevée et il n'y a pas de grosses différences. En tout cas rien de mon côté", souligne-t-il sur ce point. "Bien sûr c'est davantage une question de sensations et de set-up, et par-dessus tout de confiance. En ce qui concerne la confiance, j'étais assez satisfait. Je le sentais déjà en EL3. C'était une erreur stupide pour débuter le week-end hier donc je savais que je pouvais mettre ça rapidement derrière moi et me concentrer sur aujourd'hui."



Inévitablement renvoyé à son erreur de la veille et sur la difficulté à vivre un tel mauvais moment, Albon sort la carapace. "Pour ma part, il s'agit juste d'admettre mon erreur, et plus encore de la mettre derrière soi, vraiment. On présente des excuses mais en même temps, on se concentre sur le jour suivant. OK, j'ai eu un accident, mais on n'y pense pas vraiment, ou en tout cas on ne se concentre pas dessus. On pense à comment était la voiture avant et à quels sont les domaines sur lesquels travailler pour le roulage en EL3. C'est de ce genre d'état d'esprit qu'il s'agit. Il est inutile de s'attarder dessus, ou de regretter, de se dire que l'on aurait pu faire ceci ou cela, car ça n'aide pas vraiment."

En confiance donc, Albon n'a pas commis de faux-pas ce samedi. À la clé, le quatrième chrono sur la grille de départ, à six dixièmes de la troisième place occupée par son coéquipier Max Verstappen. Un soulagement ? "Probablement, mais pour parler franchement, les EL1 étaient plutôt bons et les EL3 aussi", relève Albon. "Donc la quatrième place ne semblait pas irréaliste. C'est quelque chose que je pensais vraiment accessible avant les qualifications. C'est bien sûr chouette d'y arriver, et la voiture se comporte bien ce week-end, notamment depuis aujourd'hui."

Si sa séance qualificative réussie est une première réponse, Albon sait qu'il est attendu dans un autre registre : celui d'être un atout dans la lutte en piste entre Red Bull et Mercedes pendant la course. "La quatrième place est belle, en espérant pouvoir être une épine dans le pied de la stratégie Mercedes et voir ce que l'on peut faire", conclut-il.

Le top 5 en qualifications