Albon a un nouvel ingénieur de course chez Red Bull

Simon Rennie est connu pour avoir travaillé avec Mark Webber lors de sa dernière saison, en 2013, puis avec Daniel Ricciardo de 2014 à 2018. Il a choisi d'adopter un rôle à l'usine par la suite, et son souhait de prendre du recul a joué un rôle dans la décision de Ricciardo de quitter l'écurie et rejoindre Renault pour 2019.

Alexander Albon ayant connu un début de saison 2020 difficile et peinant à prendre ses marques au volant de la délicate RB16, Red Bull a décidé de faire appel à Rennie pour aider le pilote thaïlandais. Son ingénieur de course précédent, Mike Lugg, va rester chez Red Bull, mais avec un rôle basé à l'usine désormais.

Red Bull cherche à comprendre pourquoi sa RB16 n'est pas aussi performante qu'espéré, une anomalie aérodynamique ayant été découverte lors des trois premières courses. Albon a bon espoir que l'écurie puisse maîtriser cette situation et est optimiste pour le Grand Prix de Grande-Bretagne.

"Le début de saison n'a évidemment pas été idéal pour l'équipe, mais à part l'abandon, nous avons pu marquer de bons points", déclare-t-il, faisant référence à son abandon au Grand Prix d'Autriche. "Cela dit, je pense que la voiture ne peut que progresser, donc je suis optimiste. Nous connaissons les domaines sur lesquels nous devons travailler, et Silverstone étant une course à domicile près de l'usine, c'est une bonne nouvelle. Je pense que nous pouvons espérer un bon résultat ici – c'est historiquement un très bon circuit pour l'équipe, et j'y prends beaucoup de plaisir à piloter."

