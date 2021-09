Albon nouvelle clé pour les transferts... et pour De Vries

Cette semaine un premier domino très attendu est tombé sur le marché des transferts, avec l'annonce de la retraite de Kimi Räikkönen. Un baquet s'est ainsi officiellement libéré sur la grille 2022, chez Alfa Romeo, tandis que les négociations se poursuivent à plusieurs niveaux. On l'a bien compris, Mercedes a pris sa décision pour désigner le futur coéquipier de Lewis Hamilton (vraisemblablement George Russell) mais tient à assurer l'avenir de tout son petit monde avant la moindre officialisation. Cela concerne Valtteri Bottas, lui-même annoncé proche d'Alfa Romeo, mais aussi Nyck de Vries. Le nom du tout nouveau Champion du monde de Formule E circule pour des débuts en F1 la saison prochaine, mais le Néerlandais n'a apparemment pas la clé.

Car Mercedes n'est pas le seul giron à essayer de placer toutes ses ouailles. C'est également ce que cherche à faire Red Bull, avec la ferme intention de ramener son réserviste Alexander Albon à un poste de titulaire. Or, cela ne se fera pas chez AlphaTauri, où il est très probable que le duo formé par Pierre Gasly et Yuki Tsunoda reste inchangé. "Non, nous regardons vers des équipes extérieures", confirme dans le paddock de Zandvoort Christian Horner, directeur de Red Bull. "Williams et Alfa ont exprimé leur intérêt. Et oui, vous savez, nous voulons le faire revenir en Formule 1. Espérons pouvoir résoudre ça au cours des prochains jours."

La question ne semble plus vraiment de savoir si l'on reverra Alexander Albon en F1 l'an prochain, mais plutôt de connaître sa destination entre Grove et Hinwil. "Nous voulons qu'il coure", insiste Christian Horner. "Nous arrangerons donc ce que nous pouvons pour nous assurer qu'il soit de retour dans baquet titulaire l'année prochaine. Il y a toujours des obstacles. C'est un gars qui mérite d'avoir une opportunité en Formule 1 l'an prochain et nous faisons de notre mieux pour l'aider à y parvenir. Il y a de bonnes discussions en cours actuellement. Nous espérons pouvoir régler ça dans les jours qui viennent."

Mercedes veut garder De Vries "dans la famille"

De l'avenir d'Alexander Albon, et de la place qui pourrait ensuite être encore disponible chez Alfa Romeo ou Williams, dépend également le futur de Nyck de Vries. Le Néerlandais est dans les starting-blocks pour faire passer sa jeune carrière à un stade supérieur, et Toto Wolff confirme que la suite des événements est très liée à celle d'Albon.

"Pour le moment, je suppose que ça tourne autour d'Alex Albon qui, comme l'a dit Christian, mérite un baquet", admet le directeur de Mercedes. "C'est vraiment un bon gamin. Il est probablement le principal protagoniste dans ce que vous appelez les chaises musicales. Nyck a un baquet garanti chez nous en Formule E."

"Avant toute chose, Nyck est pilote Mercedes en Formule E et il a gagné le titre mondial tout en nous aidant à remporter le titre constructeurs. C'est un membre extrêmement important de l'équipe. J'ai admiré sa décision à l'époque, après avoir gagné le titre en F2, de dire : 'Je veux être dans une équipe d'usine, et c'est pourquoi je rejoins Mercedes en Formule E plutôt que courir après mon rêve en Formule 1'. Et maintenant, le temps est venu pour que les gens prennent conscience de son talent et de ses capacités, il y a donc des discussions. Pour nous, le plus important est qu'il reste dans la famille. Je ne veux vraiment pas le perdre à ce stade pour une autre saison en Formule E, mais je ne le bloquerais pas pour la Formule 1."