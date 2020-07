Albon élu "Pilote du Jour" du GP d'Autriche 2020

Alexander Albon semblait en lice pour son premier podium, voire sa première victoire, quand le Thaïlandais s'est accroché avec Lewis Hamilton en toute fin de course, alors qu'il était armé de pneus tendres contre des Mercedes en difficulté et en pneus durs. Avant cela, la course du Thaïlandais a été discrète, jamais dans le rythme des pilotes devant et dans un no man's land la plupart du temps.

Les "Pilotes du Jour" de la saison 2020

Grand Prix Pilote du Jour Autriche Alexander Albon

Titres de "Pilote du Jour" par pilote (depuis 2016)