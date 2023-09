Albon n'exclut pas de quitter Williams pour un top team

Fin 2020, Alexander Albon était dans une impasse, ayant perdu son baquet chez Red Bull, où il avait été nettement dominé par son coéquipier Max Verstappen. Après une année comme réserviste à Milton Keynes, Albon a fait son retour sur la grille avec Williams en 2022 et s'illustre depuis lors : l'Anglo-Thaïlandais fait des merveilles au volant des modestes monoplaces de la structure de Grove, ayant marqué les 21 points de la légendaire écurie britannique cette saison. Il en compte même 20 sur les huit derniers Grands Prix, contre 12 pour Lance Stroll ou encore 11 à l'actif d'Esteban Ocon.

Autant dire que la cote d'Albon n'a jamais été aussi haute. Bien qu'il ne soit pas forcément considéré comme ayant le même calibre qu'un Max Verstappen ou qu'un Lewis Hamilton, le jeune loup se verrait bien rejoindre un top team en 2025 si la progression pour l'instant encourageante de Williams s'avère insuffisante.

Lorsque Motorsport.com lui demande s'il va prendre son temps avant toute décision sur son avenir chez Williams au-delà de 2024, Albon répond simplement : "Je crois avoir la confiance en moi pour rester ouvert à tout."

Des portes pourraient notamment s'ouvrir chez Red Bull, où la présence de Sergio Pérez est loin d'être assurée au-delà de 2024, et chez Ferrari, Charles Leclerc et Carlos Sainz étant tous deux en fin de contrat au terme de la saison prochaine.

Alexander Albon pourrait-il s'emparer du baquet de Sergio Pérez chez Red Bull ?

Pour sa part, Albon veut faire preuve de loyauté envers Williams mais a conscience que sa carrière ne sera pas éternelle. "Il y a un équilibre à trouver", explique-t-il. "Pour être parfaitement sincère, je veux voir cette équipe avancer et je veux y contribuer. Je pense que notre progression est excellente, tout comme ce qui se passe en coulisse. Je suis complètement engagé envers l'équipe jusqu'au terme de mon contrat."

"Mais j'ai aussi 27 ans. Bien que je ne sois pas jeune, je ne suis pas vieux non plus. Et je pense être dans une bonne partie de ma carrière. Si l'on rajoute un an, j'en ai 28, puis 29 et bientôt 30. Je veux me donner l'opportunité de me battre pour la victoire et pour le podium. Cela se résume à ça : peut-on mener cette écurie à ce niveau dans ce laps de temps ?"

En attendant, Albon a bon espoir d'obtenir de nouveaux résultats encourageants à l'avenir, si Williams continue sur sa lancée actuelle. "Je pense qu'il y a une ouverture pour nous, car on obtient des résultats et on estime qu'il y a encore plus de potentiel si l'on arrive à résoudre ces problèmes de caractéristiques. On a de l'appui sur la voiture, peut-être un petit peu moins que certains top teams autour de nous, mais on est aussi mauvais dans certains virages où on ne peut simplement pas être à la limite dans le virage entier parce qu'on est limités à un certain moment. Une fois débarrassés de ça, je pense qu'on va devenir une écurie bien plus complète."

"Cela dit, ça paraît très facile à dire. Cela fait cinq ou six ans que la voiture a cette limite, je dirais. Alors il faut traiter ce problème et le résoudre. Mais je pense que maintenant, plus que jamais, on a de bonnes chances de vraiment maîtriser ça. On ne va pas forcément le résoudre complètement, mais je suis convaincu qu'on va faire un bon pas en avant", conclut-il.

Propos recueillis par Jonathan Noble