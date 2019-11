Alex Albon confirmé par Red Bull pour 2020

L'annonce du maintien d'Albon dans le rôle de titulaire pour l'écure-mère de la filière Red Bull n'est pas vraiment une surprise. Le Thaïlandais, qui avait fait ses débuts en Formule 1 lors du GP d'Australie avec Toro Rosso, avait remplacé un Pierre Gasly en grande difficulté aux côtés de Max Verstappen à partir du GP de Belgique.

Depuis lors les performances du numéro 23 ont été solides et offensives, ce dernier s'offrant même le luxe d'inscrire plus de points, depuis son arrivée, que son illustre équipier, même s'il n'est pas encore monté sur le moindre podium et a connu quelques sorties de piste coûteuses. "Alex est extrêmement performant depuis ses débuts avec l'équipe en Belgique, et ses résultats – sept arrivées dans le top 6 – parlent d'eux-mêmes", a déclaré Christian Horner, team principal de Red Bull.

"Il est très difficile de nier qu'avec ce niveau de régularité et sa réputation montante de pilote tenace et passionnément motivé, Alex a prouvé qu'il méritait pleinement de poursuivre sa progression chez Aston Martin Red Bull Racing. Il reste beaucoup de potentiel à libérer en lui et nous sommes heureux de voir Alex aux côtés de Max en 2020."