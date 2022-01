Albon : Red Bull a réduit la voilure sur 2022 dans la course au titre

Avec l'arrivée de la nouvelle réglementation technique de 2022, toutes les écuries ont concentré la majorité de leurs ressources sur le développement de leur prochaine monoplace l'an passé. Toutes ? Il semble que non. Alexander Albon, qui a joué un rôle crucial sur le simulateur de l'écurie Red Bull Racing, a révélé que cette dernière s'était quelque peu détournée de son bolide 2022 alors que s'intensifiait la course au titre mondial.

"Cette année, j'ai passé 50% du temps sur la voiture 2021 et 50% sur celle de l'an prochain", détaillait Albon dans un entretien avec Motorsport.com après le Grand Prix d'Abu Dhabi. "Mais alors que le championnat se rapprochait, nous avons cessé de nous concentrer sur la voiture de l'an prochain et nous sommes tournés davantage vers celle de cette année. Surtout pour ces deux dernières courses à Djeddah et à Abu Dhabi, nous avons consenti un peu plus d'efforts que d'habitude, et ça a bien fonctionné." Peut-être à raison effectivement, puisque Max Verstappen a été sacré… mais avec quelles conséquences cette année ?

"À certains égards, il faut penser à court terme au championnat", insiste Albon. "Si l'on a la voiture pour gagner le championnat au début de la saison, il faut mettre tous ses œufs dans le même panier. Cela dit, sincèrement, nous avons passé beaucoup de temps sur la voiture de l'an prochain également. Ce n'est pas que nous avons tout abandonné pour nous concentrer sur l'année passée. Nous avons été malins, et historiquement, Red Bull a toujours su s'adapter aux réglementations avec Adrian [Newey] et les ingénieurs aéro. Ils ont toujours été malins de ce côté-là, alors je ne pense pas qu'ils seront en mauvaise posture l'an prochain."

En ce qui concerne le dénouement éminemment controversé du Grand Prix d'Abu Dhabi, où une procédure incorrecte de la direction de course a permis à Max Verstappen d'arracher le titre à Lewis Hamilton dans le tout dernier tour, Alexander Albon préfère considérer cet événement comme un juste retour des choses après d'autres incidents défavorables à son collègue plus tôt dans l'année, à l'image de l'accrochage avec Hamilton en Angleterre et du carambolage survenu au départ au Hungaroring.

"C'est délicat", déclare l'Anglo-Thaïlandais, qui fera cette année son retour sur la grille avec Williams. "Je vois évidemment les deux versions de l'histoire. Je pense que de mon côté, hormis la décision du restart… Je suis un peu croyant, et il y a le sentiment que certaines décisions n'ont pas été favorables à Max. Quand je regarde Silverstone, la Hongrie, Djeddah et même le premier tour ici à Abu Dhabi, je pense que les décisions étaient contre lui."

"Certes, nous avons eu une chance incroyable dans ce dernier tour, mais en même temps je trouve que l'équipe le mérite. Nous avons eu le karma que nous méritions, à cet égard. Je ne veux pas manquer de respect à Lewis, car je trouve qu'il a fait un travail génial, et bien sûr ils doivent se sentir mal chez Mercedes, mais je pense que tout bien considéré, ça s'est bien terminé."

Propos recueillis par Ronald Vording