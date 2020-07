Grille séchée devant Albon : Red Bull innocenté par les commissaires

Le délégué technique de la FIA, Jo Bauer, a rapporté aux commissaires de course que Red Bull avait utilisé des souffleuses, qui servent principalement à refroidir les monoplaces, pour faire sécher la grille à l'endroit où se trouvait la voiture d'Alex Albon. Les écuries avaient eu, juste avant la course, un rappel de la part du directeur de course, Michael Masi, leur indiquant cela n'était pas autorisé.

Pendant la course, il a été annoncé que les commissaires allaient procéder à une enquête, sur la base d'une infraction présumée à l'article 22.3 du Règlement Sportif qui dispose que "sauf en roulant sur la piste, les concurrents ne sont pas autorisés à tenter de modifier l'adhérence d'une partie quelconque de la surface de la piste".

Après convocation et audience d'un membre de Red Bull après la course, les commissaires ont finalement considéré qu'il n'y avait pas eu de tentative active de séchage de la piste. "Les commissaires ont revu les preuves vidéo et sont arrivés à la conclusion que le concurrent n'a pas essayé de modifier l'adhérence de la surface de la piste", peut-on lire dans la décision. Albon conserve donc sa cinquième place à l'arrivée et les 10 points qui vont avec.

C'est la première fois que les commissaires doivent se prononcer sur un tel cas depuis une clarification publiée par Charlie Whiting, l'ancien directeur de course de la F1 décédé en mars 2019, après le GP de Malaisie 2017. À cette occasion, et suite à des plaintes sur l'utilisation de souffleuses, il avait indiqué que cela ne serait plus permis à partir de l'épreuve suivante, au Japon.

Malgré tout, dans le cas où il pleuvrait et avec la permission du directeur de course, les équipes peuvent mettre en place des tentes au-dessus de leurs voitures afin de les garder, elles et leurs emplacements sur la grille, le plus au sec possible avant une course.

