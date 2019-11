Albon regrette une "erreur stupide" en EL2

Parti à la faute au début de la deuxième séance d'essais libres vendredi, Alexander Albon a perdu un temps de piste précieux sur une piste qu'il découvrait. Le Thaïlandais s'est fait piéger sur le vibreur à l'entrée du virage 7, perdant le contrôle de sa Red Bull avant de terminer dans le mur. Indemne après cette sortie de piste, il a assumé son erreur et déploré d'avoir gâché le travail de son équipe, qui a reposé sur le seul Max Verstappen durant la séance la plus importante de la première journée.

"Je vais bien, il y a des dégâts sur la voiture mais elle sera bien sûr prête [samedi]", a réagi Albon. "C'est juste une erreur frustrante, qui fait manquer beaucoup de roulage en EL2. Je l'ai juste perdue à l'entrée [du virage], j'ai un peu trop pris le vibreur. Je dois encore analyser, pour être franc, car je n'ai pas encore trop vu, mais une fois perdue, ça va assez vite. [...] J'étais un peu large à l'entrée, j'ai perdu l'arrière. Je n'ai pas pris trop de risques, c'est juste une erreur stupide."

Cette sortie de piste d'Albon a fait suite à celle de Lance Stroll survenue en EL1, dans des conditions de piste qui ont parfois semblé difficiles. "Ça vient surtout de l'aéro", décrit Albon. "Il y a de l'appui mais l'air est léger, ça rend les choses délicates. C'est un facteur parmi d'autres. Je crois que tout le monde est sorti de la piste et a fait des erreurs, mais j'ai évidemment commis la plus grosse d'entre elles."

Peu optimiste avant d'arriver à Mexico quant au niveau de performance de Red Bull, Max Verstappen a placé la RB15 rescapée en deuxième position des EL2, à seulement un dixième de la référence établie par Sebastian Vettel. Le Néerlandais a également réalisé des longs relais prometteurs, qui ont redonné le moral à Albon pour la suite du week-end.

"Max a montré que la voiture était plutôt rapide, surtout en rythme de course", souligne-t-il. "Ce n'est pas trop difficile. C'est plus une question de me remettre dans le rythme en EL3 puis de reconstruire la confiance pour les qualifications. Ce n'est pas la fin du monde, mais ça [la sortie de piste] complique évidemment les choses pour nous."