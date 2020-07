Le rythme d'Albon en course rend Red Bull perplexe

Red Bull Racing cherche à comprendre les difficultés rencontrées par Alexander Albon sur les longs relais, après un Grand Prix de Styrie difficile pour le Thaïlandais. Une semaine après son accrochage avec Lewis Hamilton alors qu'il jouait la victoire en Autriche, Albon a connu une course beaucoup plus anonyme et compliquée sur le même tracé. Jamais en mesure de suivre le rythme des leaders, il a terminé à la quatrième place après avoir notamment dû résister au retour de Sergio Pérez. Il a coupé la ligne avec 44 secondes de retard sur le vainqueur et 11 sur son coéquipier Max Verstappen, qui a pourtant observé un arrêt au stand supplémentaire.

L'écurie de Milton Keynes doit se pencher sur les raisons de cette course pénible, après avoir commencé à identifier quelques pistes. Albon semble par exemple plus à l'aise avec la RB16 lorsque celle-ci est peu chargée en carburant, ce qui se confirme en observant les deux parties de sa course.

"Alex a connu une course en deux temps", estime même Christian Horner, directeur de Red Bull. "Il était en difficulté dans la première moitié, et dans la seconde il a très bien piloté et son rythme était bon. Nous devons comprendre ça avec lui, et l'aider à être plus à l'aise avec la monoplace lorsqu'elle est lourde avec le carburant, car son rythme en deuxième partie de course était solide. Il s'est très bien battu contre Pérez, qui était alors le plus rapide en piste. À ce stade, il était trois ou quatre dixièmes plus rapide au tour que Bottas, qui avait des pneus moins usés."

Selon Paul Monaghan, ingénieur en chef de Red Bull, la difficulté pour Albon est de s'adapter aux variations de l'équilibre de la voiture sur la longueur d'un relais : "Nous faisons un arrêt au stand, chaussons des nouveaux pneus, et il dit que l'équilibre de la voiture est très bon. La détérioration de cet équilibre semble plus importante que pour Max. Nous avons écouté ses commentaires et ils sont très, très bon. Une fois de plus, sa mémoire des virages et des tours est des plus impressionnantes."

"Nous ne savons pas encore très bien pourquoi [il a des problèmes]. Il a souffert un peu plus, puis comme vous l'avez probablement vu à la télévision, il a eu du blistering à l'avant droit. Il essayait de protéger ça tout en étant le plus compétitif possible et en attaquant. Je pense que, quelle qu'en soit la cause, nous ne savons pas vraiment ce que c'est. Mais la chute de rythme est légèrement plus importante pour Alex, à première vue."