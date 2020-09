Le déclic du podium pour un Albon "trop gentil" selon Horner

Le 30e Grand Prix en F1 d'Alexander Albon aura été le bon. Une semaine tout juste après avoir vu Pierre Gasly s'imposer à Monza et donner ainsi du grain à moudre à ses détracteurs, le pilote Red Bull a a goûté pour la première fois à ce fameux podium qui s'était refusé à lui par deux fois au moins (au Brésil l'an passé, à Spielberg cette année). Au terme d'une course rendue folle par les événements, et alors qu'il avait perdu des places en début d'épreuve, le Thaïlandais a fait feu de tout bois dans le dernier relais, dépossédant Daniel Ricciardo de la troisième place du Grand Prix de Toscane.

Lire aussi : Carlos Sainz s'en tire avec quelques contusions

Dans une saison jusqu'ici frustrante, et durant laquelle il n'a pas été épargné par les critiques, Albon s'offre une belle bouffée d'oxygène. D'autant qu'au Mugello, les espoirs de son écurie ont très rapidement reposé sur lui seul, après l'abandon de Max Verstappen dès le premier tour. Après avoir constamment soutenu son pilote publiquement, Christian Horner se réjouit de ce résultat qui peut renforcer sa confiance pour la suite.

"L'inconvénient, c'est qu'il est trop gentil", confie le directeur de l'écurie de Milton Keynes au micro de Sky Sports. "Mais une fois qu'il met le casque, on peut voir que c'est un véritable compétiteur. Je crois qu'il y a une énorme différence entre penser que l'on peut faire quelque chose et savoir que l'on peut le faire. Je pense que ce podium va lui donner un élan de confiance et d'estime de lui-même. Il va bien se construire grâce à ça."

Ce podium, Albon est allé le chercher en piste en prenant le meilleur sur Daniel Ricciardo dans le premier virage. Là aussi, c'est un gage de solidité et d'optimisme pour ses patrons. "C'est vraiment impressionnant, et nous le voyons sans cesse avec lui", souligne Horner. "Son placement de la voiture est vraiment bon, et Daniel est un gars difficile à doubler. Alors faire ce dépassement par l'extérieur, tout le mérite lui en revient."

Si le début de cette campagne 2020 a été si compliqué pour Alexander Albon, c'est notamment en raison d'une RB16 qui s'est avérée capricieuse et parfois difficile à dompter. Le Thaïlandais a souffert de la comparaison avec son coéquipier, capable de se transcender au volant de cette monoplace. Pendant ce temps, il a travaillé et tenté de surmonter les problèmes rencontrés. Un labeur qui semble donc enfin commencer à payer.

"Son retour d'informations est très, très bon", insiste Horner. "Il a une très bonne sensibilité de la voiture et je crois qu'il a vraiment gagné le respect des ingénieurs pour ça. Quand ça va commencer à se faire, quand les développements vont commencer à arriver, cela ne pourra que l'aider. Espérons qu'il va commencer à s'en sortir avec cette instabilité de l'arrière que nous rencontrons, qui l'affecte et affectait aussi Pierre [Gasly] l'an dernier mais qui ne touche pas vraiment Max."