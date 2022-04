Albon : La Williams est performante "dans la bonne fenêtre"

"Une fin très frustrante pour l'équipe après trois semaines loin de chez elle." C'est avec cette courte phrase que Dave Robson, directeur performance de Williams, résume le Grand Prix d'Arabie saoudite ayant eu lieu le week-end dernier. L'heure n'est pas à la fête puisque, pour la deuxième fois de l'année, les voitures d'Alexander Albon et Nicholas Latifi n'ont pas été en mesure d'inscrire des points.

Albon, qui a passé sa course dans le sillage de Lance Stroll, lorgnait néanmoins sur la onzième place du pilote Aston Martin en fin de parcours. À trois tours du but, le Thaïlandais a plongé à l'intérieur au premier virage, dans une tentative de dépassement un peu audacieuse, et a envoyé Stroll en tête-à-queue. Dans l'affaire, Albon a endommagé sa monoplace, il a dû s'immobiliser quelques mètres plus loin et jeter l'éponge.

"Nous essayions de nous battre pour entrer dans les points à la fin et j'ai attaqué Lance", a expliqué le pilote Williams, reconnu responsable de l'accrochage par la direction de course et pénalisé pour la prochaine manche. "Il a défendu fortement et, malheureusement, nous nous sommes accrochés. Nous avons dû abandonner à cause de la crevaison mais les points étaient presque là, nous devions aller les chercher."

À Djeddah, Williams a perdu ses deux voitures sur accident. Au volant de la seconde FW44, Latifi avait déjà connu un crash en qualifications avant de toucher à nouveau le mur en début de course. Une preuve que la nouvelle arme de l'équipe de Grove est difficile à gérer ? Reconnaissant que sa voiture pouvait être capricieuse, Albon a également affirmé qu'elle donnait satisfaction par moments.

"Nous manquions d'appui", a analysé Albon. "L'équilibre de la voiture peut être délicat mais, dans la bonne fenêtre, c'est en fait une bonne voiture. Nous étions plutôt rapides en fin de course, il faut simplement essayer de rendre la voiture plus régulière et prévisible."

Williams aura une nouvelle occasion de débloquer son compteur la semaine prochaine, en Australie. Pour la première fois depuis 2019, le paddock F1 se rendra à Melbourne, sur un circuit de l'Albert Park qui a récemment dévoilé plusieurs modifications.