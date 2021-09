Avec Albon, Williams soigne ses relations avec Red Bull et Mercedes

Le recrutement d'Alexander Albon chez Williams pour la saison 2022 marque l'ouverture prochaine d'un nouveau chapitre à Grove. Le Thaïlandais fera son retour en F1 et remplacera George Russell, promu chez Mercedes, qui a tenu parfois à bout de bras les maigres résultats de l'écurie britannique pendant trois années difficiles.

Le choix d'Albon peut apparaître comme une "victoire" politique de Red Bull sur Mercedes, puisque la firme autrichienne a tout fait pour placer son pilote réserviste dans un baquet de titulaire, mais il en ressort surtout une grande forme d'indépendance qu'a tenu à conserver Williams. Car si Mercedes, son motoriste, a dû céder devant cette décision, Red Bull a également lâché du lest.

"Nous avons libéré Alex pour qu'il devienne pilote Williams Racing en 2022, mais nous conservons des relations avec lui, qui incluent des options futures", fait ainsi savoir Red Bull ce mercredi. Des mots pesés qui entretiennent un certain flou, mais que Jost Capito, PDG de Williams Racing, clarifie assez simplement : "Je peux juste dire qu'il est pilote Williams, et nous décidons ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas".

"Nous ne commentons pas les détails du contrat", prévient-il. "Je peux juste redire qu'il est pilote Williams. Nous ne pouvons pas prédire ce qui se passera l'an prochain. Nous ne savons pas s'il sera content chez nous, si nous serons contents de lui, nous verrons comment ça se passera. Mais globalement, je n'ai pas l'intention d'avoir des pilotes qui viennent et repartent. Ça ne veut rien dire pour le contrat, mais dans mon esprit, ça veut dire que nous voulons construire une équipe sur le long terme, et à ce stade, Alex est le bon pilote pour l'équipe."

Albon 1, De Vries 0

Le point sur lequel insiste Jost Capito, c'est celui d'avoir pu choisir librement l'heureux élu. On le sait, le nom de Nyck de Vries a également fortement circulé, et sa venue aurait pu paraître logique puisque le Néerlandais appartient au giron Mercedes. Williams a néanmoins fait valoir sa préférence, et Toto Wolff n'y a finalement pas totalement fait obstacle, en dépit des craintes précédemment évoquées par Christian Horner.

"Nous avons un immense respect l'un pour l'autre et je pense qu'il comprend aussi nos besoins", explique Jost Capito quant à la position de Toto Wolff. "Nyck est son pilote en Formule E, je pense qu'il est content s'il est en Formule E une saison de plus, mais d'un autre côté, il mériterait un baquet en Formule 1, ça ne fait aucun doute. Dans notre cas, nous devions équilibrer les choses entre jeunesse et expérience, et Alex a un avantage sur Nyck, mais ça ne veut pas dire que Nyck aurait fait moins bien dans ce baquet l'an prochain, pas du tout."

"Je crois qu'au bout du compte, Toto comprend, et nous aussi, que nous ne sommes pas une équipe B ou une équipe satellite, et que nous devons prendre les décisions qui sont bonnes pour nous. Toto respecte complètement ça. Il est aussi parfaitement conscient des capacités d'Alex et il a aussi pour avis qu'il mérite un baquet en Formule 1, donc il soutient ça."

Reste à connaître quelles implications futures ou ramifications pourrait avoir l'arrivée d'Alex Albon chez Williams. Il n'a échappé à personne que celui-ci portait un t-shirt siglé AlphaTauri lors de l'officialisation de sa signature. De là à imaginer un sponsoring de Red Bull du côté de Grove ?

"Pas en raison de l'arrivée d'Alex, mais vous savez, nous avons de nombreuses discussions", répond Jost Capito. "Ça ne veut pas dire que Red Bull sera sur notre voiture ou non. Je travaille avec Red Bull depuis longtemps, la première fois date des années 90 lorsque j'étais chez Sauber, donc j'ai des relations avec eux depuis et je suis ami avec les gens de chez Red Bull. Mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent être ou non sur la voiture, nous verrons."