Alex Zanardi communique mais n'est pas en mesure de parler

Alex Zanardi continue d'être traité pour les graves blessures qu'il a subies à la tête et au visage après avoir percuté un camion lors d'une course de cyclisme handisport en juin 2020. Daniela Zanardi, dans une interview pour BMW, a fait savoir que son mari suivait un programme de rééducation qui incluait des simulations multisensorielles et pharmacologiques.

"Je souhaite dire à tous ces gens qui pensent à Alex et prient pour lui qu'il se bat, comme il l'a toujours fait", a-t-elle déclaré. "Nous sommes touchés et submergés par l'affection que nous recevons depuis un an de la part des amis, fans, connaissances, athlètes et de tous ceux qui sont liés au sport auto. Cela nous apporte un grand soutien pour gérer tout cela. Cependant, nous adressons un merci tout particulier au personnel médical."

Daniela Zanardi a expliqué que la situation de son mari restait compliquée et qu'il y avait eu des difficultés, Zanardi n'étant actuellement pas en mesure de s'exprimer vocalement.

"C'est un processus très complexe qui requiert davantage de neurochirurgie et est caractérisé par un certain nombre de contretemps", a-t-elle détaillé. "La condition d'Alex est stable, ce qui signifie qu'il est en mesure de faire des programmes d'entraînement pour son cerveau et pour son corps. Il peut communiquer avec nous mais il ne peut toujours pas parler. Après un long coma, les cordes vocales doivent recouvrer leur élasticité. Ce n'est possible qu'avec de l'entraînement et de la thérapie. Il a encore beaucoup de force dans les bras et les mains, et il s'entraîne intensivement avec l'équipement."

Avec cette longue convalescence, Daniela Zanardi ne sait pas combien de temps sera nécessaire pour que son mari rentre à la maison. "C'est certainement un autre immense challenge. C'est une très longue aventure, et pour l'instant, aucune prévision n'est faite sur le moment où il pourra rentrer à la maison. Nous consacrons toute notre énergie au rétablissement d'Alex."

"Par conséquent, nous avons décidé d'utiliser cette interview comme opportunité unique d'informer le public sur l'évolution de sa rééducation et de répondre à des questions fréquemment posées. Nous demandons à tout le monde de bien vouloir comprendre que nous en resterons là pour l'instant", conclut-elle.