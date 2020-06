Pas d'évolution de l'état de santé d'Alex Zanardi

Victime vendredi dernier d'un accident de cyclisme handisport en Italie, Alex Zanardi demeure hospitalisé dans un état grave à la polyclinique Santa Maria alle Scotte de Sienne. Vingt-quatre heures après le dernier bulletin de santé officiel, le corps médical a donné les dernières informations sur l'état de santé du pilote. Celui-ci est stable et ne présente aucune évolution par rapport à la veille.

"L'état de santé d'Alex Zanardi, qui a été admis à la polyclinique de Santa Maria alle Scotte le 19 juin, reste stable", fait savoir le communiqué de ce lundi 22 juin à la mi-journée. "La troisième nuit d'hospitalisation en soins intensifs s'est déroulée sans variation. L'état clinique reste donc inchangé au niveau des paramètres cardio-respiratoires et métaboliques, tandis que le tableau neurologique reste grave. Le patient est mis sous sédatif, intubé et sous assistance respiratoire, et le pronostic est réservé. L'équipe pluridisciplinaire qui traite le patient évaluera dans les prochains jours toutes les actions à visée diagnostique et thérapeutique à entreprendre."

L'accident dont a été victime l'ancien pilote de Formule 1 et Champion de CART a provoqué de graves blessures faciales et crâniennes. Alex Zanardi a été opéré vendredi soir à Sienne.