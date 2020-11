Alex Zanardi transféré dans un hôpital plus près de chez lui

Le 19 juin 2020, Alessandro Zanardi était victime d'un grave accident lors d'une compétition de handbike, près de Sienne, où il avait percuté un camion de plein fouet. Son pronostic vital était encore engagé.

Le quadruple médaillé d'or paralympique dans cette discipline a alors été héliporté à l'hôpital de Sienne pour des opérations d'urgence, et y est resté pendant plus d'un mois, avant de rejoindre un centre de rééducation neurologique… pour quelques jours seulement, son état s'étant détérioré. Fin juillet, il a donc fait son retour en soins intensifs à l'hôpital San Raffaele de Milan, mais il semble que son état se soit désormais suffisamment stabilisé pour un transfert à l'hôpital de Padoue, près de son domicile.

"Le patient a atteint une condition physique et neurologique de stabilité générale, ce qui a permis le transfert vers un autre centre hospitalier équipé de toutes les spécialités cliniques nécessaires et [plus proche] de la maison familiale", indique un communiqué publié ce week-end.

"Le patient arrivé à San Raffaele le 24 juillet dernier avec une condition de grave instabilité neurologique et systémique a d'abord passé un certain temps en réanimation intensive avant une procédure chirurgicale, d'abord afin de résoudre les complications tardives liées au traumatisme primaire, puis pour la reconstruction faciale et crânienne. Lors des deux derniers mois, il a également pu entreprendre sa rééducation physique et cognitive. Tout l'hôpital souhaite à Alex et à sa famille des améliorations cliniques progressives à l'avenir."

Avant de connaître le succès en handbike, Alessandro Zanardi en avait déjà eu en tant que pilote, malgré la perte de ses jambes dans un autre grave accident de CART en 2001. Il avait précédemment été couronné dans ce championnat ancêtre de l'IndyCar à deux reprises, en 1997 et 1998.