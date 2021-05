Tests Pirelli : plus de 600 tours pour Alfa Romeo, Alpine et Red Bull

À la suite du Grand Prix d'Espagne, se tenait ce mardi et ce mercredi à Barcelone des essais Pirelli dans le cadre des tests des pneus 18 pouces qui seront introduits l'an prochain en Formule 1. Trois écuries y participaient : Alfa Romeo et Red Bull Racing, qui ont roulé lors des deux jours, ainsi qu'Alpine qui n'a participé à ce test que lors de la deuxième journée.

Ces essais ont été particulièrement prolifiques en données pour Pirelli puisque ce sont pas moins de 614 tours au total qui ont été couverts durant ces deux jours. Ce sont donc un peu plus de neuf distances de course qui ont été réalisées. Dans le détail, Red Bull a vu Alexander Albon couvrir une distance de 251 boucles, Alfa Romeo a vu Robert Kubica parcourir 240 tours et Daniil Kvyat s'est offert 123 passages pour le compte d'Alpine.

Ce roulage a permis à Kvyat de retrouver le volant d'une Formule 1 pour la première fois depuis la fin de la saison 2020. "Nous avons couvert beaucoup de distance utile avec les pneus de l'année prochaine", a expliqué le Russe après sa journée. "Je pense que c'est une bonne chose pour le développement à venir de l'écurie, donc je suis vraiment heureux d'y contribuer. Nous avons récolté beaucoup de bonnes informations et j'espère que ce sera utile pour l'équipe à l'avenir."

"Je me suis vite senti très à l'aise dans la voiture, presque comme si je n'avais pas eu de pause, donc nous avons directement pu attaquer le programme, nous avons tout terminé assez rapidement. C'était vraiment agréable de revenir dans une Formule 1, très émouvant et très cool de piloter à nouveau cette bête. Je suis impatient d'être de retour au volant."

Pour Alpine, les prochains tests Pirelli auront lieu à domicile sur le circuit de Magny-Cours les 15 et 16 septembre prochains, sur une piste humide, alors qu'Alfa Romeo a pour sa part connu sa seule contribution au programme puisque l'écurie ne roulera plus dans le cadre des essais des pneus 18 pouces. Pour Red Bull, une dernière journée est prévue du côté de Silverstone le 20 juillet, sur piste sèche.

Suite du programme des tests de pneus pour 2022

Date Circuit Pneus Équipe 25-26 mai Paul Ricard Humide Mercedes 6-7 juillet Spielberg Sec AlphaTauri 20-21 juillet Silverstone Sec Aston Martin

Haas

Red Bull (jour 1) 3-4 août Budapest Sec McLaren

Mercedes (jour 1)

Ferrari (jour 2) 15-16 septembre Magny-Cours Humide Alpine

partages