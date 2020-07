Alfa Romeo prend une amende mais récupère des points

Le week-end d'Alfa Romeo a été compliqué en Autriche, et la course tout autant. Néanmoins, profitant d'une fin d'épreuve rocambolesque, l'écurie a ouvert son compteur d'emblée grâce à la neuvième place d'Antonio Giovinazzi. L'Italien a profité des nombreux événements qui ont réduit le peloton à 11 unités à l'arrivée, y compris avec l'abandon de son coéquipier Kimi Räikkönen. Le Finlandais avait changé de pneus durant l'intervention de la voiture de sécurité consécutive à l'immobilisation en piste de George Russell, mais lors de la relance au terme du 54e tour, il a perdu sa roue avant droite. Celle-ci s'est détachée toute seule au virage 9 après avoir été mal serrée lors de l'arrêt au stand.

Les commissaires sportifs se sont logiquement saisis de l'incident qui, après enquête, a débouché sur une amende de 5000 € infligée à Alfa Romeo. "Les commissaires admettent le fait que ni l'équipe ni le pilote ne pouvait se rendre compte que la voiture n'était pas sûre, c'est pourquoi ils ne l'ont pas arrêtée", est-il expliqué dans la décision. "L'incident est survenu par surprise, je n'ai eu aucun signe précurseur", a confirmé Räikkönen.

"C'est dommage de terminer la course comme ça quand les choses se présentent bien", déplore-t-il. "Par rapport à samedi, nous avions fait un pas en avant et nous avions retrouvé une vitesse raisonnable. Le timing de la première voiture de sécurité nous a coûté des places, mais nous étions quand même en bonne position avec les pneus neufs et j'aurais pu me battre pour quelques points."

Les deux Alfa Romeo s'étaient élancées en fond de peloton après avoir été éliminées dès la Q1 samedi. Giovinazzi est toutefois parvenu à éviter les nombreuses embûches de ce premier Grand Prix de la saison pour marquer deux points, terminant même devant Sebastian Vettel suite au tête-à-queue de ce dernier.

"Après nos qualifications difficiles, marquer des points était le maximum que nous puissions faire", explique l'Italien. "La course n'était pas facile, nous avons eu du mal au début mais nous sommes devenus de plus en plus forts au fur et à mesure. Naturellement, dans une course aussi chaotique il faut un peu de chance, mais nous étions prêts à saisir la moindre occasion si elle se présentait. Nous nous sommes battus pour ça et terminer neuvième est une manière formidable de commencer la saison. Je suis vraiment heureux pour tout le monde dans le garage et à l'usine. Il y a encore énormément de choses à améliorer mais ce n'est que le premier Grand Prix. Il reste du temps et j'ai hâte de retrouver la voiture la semaine prochaine."