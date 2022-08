Alfa Romeo annonce son divorce avec Sauber

Telle une suite logique à l'officialisation de l'arrivée d'Audi en Formule 1, à compter de 2026, Alfa Romeo a annoncé le même jour son désengagement et la fin de son partenariat avec Sauber, débuté il y a cinq ans. Une information qui renforce un peu plus encore la perspective d'une alliance future entre l'écurie suisse et la marque aux anneaux, même si cette dernière s'est refusé à tout commentaire sur la question ce vendredi et a repoussé l'officialisation de son équipe partenaire, qui aura toutefois lieu "avant la fin de l'année".

Alfa Romeo indique ce 26 août "que son partenariat avec Saubert Motorsport se terminera à l'issue de la saison 2023", alors que celui-ci s'articulait sur la base d'un accord pluriannuel mais réévalué chaque année.

"Alfa Romeo a annoncé son retour en Formule 1 en 2017 avec un plan à long terme, et a annoncé en juillet 2022 sa décision de poursuivre son partenariat avec Sauber également pour 2023, étant donné les résultats prometteurs de la première moitié de saison, que ce soit au niveau des performances, du marketing et de la collaboration positive avec l'équipe", précise Stellantis, groupe auquel appartient Alfa Romeo.

"Puisque le redressement économique et industriel de la marque sera réalisé en 2022, Alfa Romeo va maintenant évaluer les nombreuses possibilités qui se présentent et décider quelle sera la meilleure pour soutenir sa stratégie à long terme et le positionnement de la marque."

La collaboration entre Alfa Romeo et Sauber s'est toujours appuyée sur les moyens techniques de l'écurie suisse, notamment dotée d'une soufflerie moderne à Hinwil, moyennant l'utilisation du nom du constructeur italien à part entière en Formule 1. Tout au long de cette collaboration, c'est l'unité de puissance Ferrari qui a été utilisée par l'équipe dirigée par Frédéric Vasseur. La question, au-delà du vraisemblable partenariat futur avec Audi, sera désormais de savoir comment évoluera l'écurie à moyen terme, plus particulièrement lors des saisons de transition qui s'annoncent en 2024 et 2025.

Concernant les pilotes, Alfa Romeo dispose d'un accord sur plusieurs années avec Valtteri Bottas tandis que Zhou Guanyu, convaincant rookie cette année, n'est pas encore assuré de conserver son baquet la saison prochaine.