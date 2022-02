Alfa Romeo ne va plus utiliser la boîte et les suspensions Ferrari

Nouvelle approche du côté de l'écurie Alfa Romeo : cette dernière a décidé de concevoir ses propres suspensions et transmission, adoptant une philosophie de design différente de celle de la Scuderia Ferrari. Le bolide italo-suisse se démarquera également au niveau de l'empattement et de l'agencement des radiateurs, bien qu'étant équipé de l'unité de puissance au cheval cabré.

Bref, l'Alfa Romeo ne sera pas la sœur de la Ferrari comme la Haas conçue à Maranello par Simone Resta et construite par Dallara. La structure de Hinwil recherche davantage d'autonomie pour redevenir un véritable constructeur. C'est peut-être une surprise, mais telle est la voie que souhaite emprunter le directeur d'équipe Frédéric Vasseur.

La monoplace à effet de sol conçue par Jan Monchaux, qui a été baptisée C42 et sera pilotée par Valtteri Bottas et Guanyu Zhou, devrait donc avoir un empattement plus court et un design de suspension qui n'aura pas les mêmes tirants arrière que la Ferrari.

La boîte de vitesses de la Ferrari SF21 Par : Giorgio Piola

Avec sa propre boîte de vitesses, il est possible de développer des concepts aérodynamiques autonomes : Alfa Romeo s'est réservé la possibilité de faire évoluer la voiture selon les besoins qui émaneront des données collectées en piste, et notamment de modifier l'empattement pendant le développement afin de se diriger vers la meilleure solution. Les ingénieurs ont décidé de continuer à placer les radiateurs au-dessus du moteur afin d'obtenir un design plus longiligne au niveau des tunnels Venturi.

Bref, en recherchant davantage d'autonomie, il semble que l'écurie fondée par Peter Sauber souhaite se rendre plus attractive sur un marché qui s'ouvrira à d'autres motoristes…

Lire aussi : Alfa Romeo ouvert au recrutement de pilotes Ferrari à l'avenir