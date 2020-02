Technique - L'Alfa Romeo C39 livre ses premiers secrets

Lire aussi : Alfa Romeo présente officiellement la C39

Alfa a ouvert la voie l'an dernier en dévoilant un aileron avant avec peu d'appui aérodynamique qui était peut-être le plus agressif de la grille. Il en va de même sur ce plan en 2020, puisque l'écurie utilise à nouveau un aileron avec très peu de charge sur l'extérieur.

Toutefois, on constate des changements sur le plan principal courbé et sur le flap secondaire, ce qui permettra de faire circuler davantage d'air sous l'aileron avant.

Ci-dessus, en guise de comparaison, voici l'aileron avant de l'année dernière avec une approche beaucoup plus brutale que sur la C39.

Alfa disposait déjà d'une triple ouverture au niveau du nez de sa monoplace l'an dernier, afin de profiter au maximum du flux d'air passant au niveau de la structure.

Cette année cependant, le design évolue sensiblement puisque l'ouverture centrale a changé de forme.

L'organisation au niveau des pontons est similaire à l'an passé mais présente des modifications significatives en ce qui concerne les déflecteurs et tout ce qui y est associé. La C39 est désormais dotée d'un double boomerang qui rappelle ce que l'on a vu sur la Ferrari.

L'élément supérieur des bargeboards s'associe directement au panneau vertical, qui a une nouvelle forme distinctive et s'accompagne de deux pièces aux allures de store vénitien.

Alfa a rapidement adopté la solution de prolongement vertical pour sa suspension avant, qui permet de rehausser le triangle supérieur et de le placer à un endroit plus souhaitable pour l'aérodynamique. Néanmoins, l'équipe franchit un pas supplémentaire dans cette direction en 2020 en élevant la totalité de la suspension : le triangle inférieur est beaucoup plus proche du centre de la roue.

Pour le moment, pas de trace des ailettes aux allures d'écailles sur le haut du museau, contrairement à l'année dernière. Mais cela ne veut pas dire que l'équipe ne disposera pas d'une solution future dans cette zone de la monoplace.

Ci-dessus, on retrouve les ailettes sur la C38 de l'année dernière.

Alfa a emprunté la même voie que Ferrari cette année avec une boîte à air de forme trapézoïdale. Mais on retrouve également une grande ouverture pour le refroidissement plus en retrait, afin d'alimenter les nombreux systèmes destinés à apporter de l'air frais à l'unité de puissance.

Il y a eu énormément de travail consenti sur l'aileron arrière de la C39 afin de réduire la traînée. On note que le bord de fuite de la dérive latérale s'éloigne de l'horizontale et se recourbe. Plusieurs rangées d'entailles sont également présentes.

Alfa a introduit ce design d'aileron arrière sur la C38 l'an passé, après l'avoir repéré sur la Toro Rosso STR14.