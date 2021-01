Alfa Romeo veut que Giovinazzi devienne un leader

Après une première saison difficile en 2019 avec Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi a progressé durant l'exercice 2020, en parvenant à battre Kimi Räikkönen sur l'ensemble de la saison en qualifications et à faire jeu égal au nombre de points marqués. En raison du manque de compétitivité de la C39 et de son unité de puissance Ferrari, les deux hommes n'ont toutefois pu inscrire que quatre unités chacun.

De façon surprenante au vu de la densité de jeunes pilotes issus de sa filière, Ferrari a choisi de maintenir l'Italien en place dans le baquet qui lui est réservé chez Alfa Romeo, décidant plutôt de placer Mick Schumacher, Champion F2, chez Haas. Alors que l'avenir de Räikkönen en F1 semble, à 41 ans, très incertain au-delà de 2021, Frédéric Vasseur, le directeur d'Alfa, espère que Giovinazzi va se montrer plus régulier et devenir un leader d'équipe lors de la campagne à venir.

"Je pense que la prochaine étape est d'avoir plus de régularité en course", a déclaré Vasseur à Motorsport.com. "Mais il progresse depuis un moment, et s'améliore sur tous les aspects. Il faut aussi probablement qu'il tienne un petit peu le leadership de l'équipe sur ses propres épaules, qu'il soit capable d'assumer certaines décisions. Mais nous sommes sur ce chemin et il progresse course après course. Et je suis assez confiant [pour 2021]."

Vasseur a salué par la progression du pilote de 27 ans en 2020 : "Si vous vous penchez sur [2019], il avait inscrit un tiers des points de Kimi et il avait terminé six fois devant lui en qualifications [sur 21 Grands Prix]. Désormais, ils font jeu égal, ils ont le même nombre de points, le même niveau de performance en qualifications."

Giovinazzi s'est pour sa part dit, pour Motorsport.com, "vraiment content du travail [qu'il a] réalisé cette saison", en particulier concernant ses débuts de course, ce qui lui a permis de gagner de nombreuses positions lors des premiers tours de quelques courses.

Avec Filip Cleeren et Alex Kalinauckas



