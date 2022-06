Alfa Romeo arbore une livrée spéciale à Bakou

Le ballet des livrées spéciales continue en 2022. Après l'Alpine toute rose aperçue à Bahreïn et à Djeddah, puis la Mercedes aux touches multicolores dans les rues de Miami, c'est au tour d'Alfa Romeo de passer un coup de peinture sur sa carrosserie. Alors qu'elle présentait habituellement une robe rouge et blanche, la C42 sera vêtue de vert sur le capot moteur et la partie arrière des pontons.

Cette modification vise à promouvoir la nouvelle Alfa Romeo Tonale, un SUV hybride. Une voiture plus propre qui justifie donc la présence de vert, bien que le rendu final ne soit pas sans rappeler le drapeau tricolore italien, que l'écurie arbore déjà sur son aileron arrière. Un moyen de mettre en avant sa gamme électrifiée tout en soulignant les racines de la marque milanaise.

"La couleur verte est un clin d'œil à la teinte vert Montréal utilisée pour le lancement de la Tonale, mais aussi un lien fort avec l'identité d'Alfa Romeo pour la transition vers un concept de mobilité plus responsable et durable", explique le constructeur automobile dans un communiqué. Ce "clin d'œil" ne s'arrête pas à la couleur, puisque la signature lumineuse de la Tonale est également dessinée sur le capot de la C42.

L'Alfa Romeo C42 de Zhou Guanyu à Bakou

Premier SUV électrifié conçu par Alfa Romeo, les pilotes de l'écurie, Valtteri Bottas et Zhou Guanyu, avaient pu l'essayer dès cet hiver dans les Alpes. Pour Sauber, qui gère toujours l'écurie de Formule 1, le parrainage avec Alfa Romeo est bien plus qu'une question de marketing. Par exemple, la structure suisse s'était fortement impliquée dans le développement des Alfa Romeo Giulia GTA et GTAm en 2020.

"Même si c'est en dehors du monde de la Formule 1, je pense qu'il est important de construire une collaboration forte entre les deux entités. L'aspect automobile n'est qu'une partie du partenariat et il est crucial si l'on veut développer les liens entre la marque et l'équipe de Formule 1", explique le team principal de l'écurie Fred Vasseur. Grâce à son sponsor JigSpace, Alfa Romeo propose également aux fans d'explorer la nouvelle livrée dans ses moindres détails en réalité augmentée, directement chez soi.

L'écurie italo-suisse n'est pas la seule à arborer des modifications sur sa livrée à Bakou. De manière plus discrète, Mercedes et Alpine apportent leur soutien à la communauté LGBT durant le mois des fiertés, avec un logo multicolore chez l'Étoile et un drapeau arc-en-ciel sur le capot moteur pour l'écurie française.

Propos recueillis par Filip Cleeren