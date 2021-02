Alfa Romeo dévoile sa nouvelle F1 pour 2021

C'est à Varsovie, sur les terres de son pilote de réserve Robert Kubica et de son sponsor titre Orlen, qu'Alfa Romeo vient de présenter sa nouvelle monoplace pour la saison de Formule 1 à venir. Baptisée C41 dans la lignée des Sauber, cette voiture demeure parée de rouge et de blanc, comme c'est le cas depuis que l'écurie a été rebaptisée du nom de la marque italienne. Et si la C40 n'existe pas – la monoplace précédente était la C39 – c'est pour désormais mieux correspondre à l'année, en l'occurrence 2021.

Comme c'est le cas depuis 2010, la structure de Hinwil dispose d'un bloc moteur Ferrari, dont elle espère qu'il sera plus puissant après les difficultés de la saison passée, où l'écurie n'a marqué que huit petits points. Le duo de pilotes demeure le même que depuis deux ans, avec Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi. En somme, la continuité est au rendez-vous !

Alfa Romeo attend en tout cas que Giovinazzi franchisse un cap pour sa troisième campagne dans l'élite, lui qui a fait jeu égal avec son expérimenté coéquipier en 2020. "Je pense que la prochaine étape est d'avoir plus de régularité en course", a déclaré le directeur d'équipe Vasseur à Motorsport.com. "Mais il progresse depuis un moment, et s'améliore sur tous les aspects. Il faut aussi probablement qu'il tienne un petit peu le leadership de l'équipe sur ses propres épaules, qu'il soit capable d'assumer certaines décisions. Mais nous sommes sur ce chemin et il progresse course après course. Et je suis assez confiant [pour 2021]."

Protégé de la Scuderia, le pilote italien a ajouté : "Pour Ferrari, c'est relativement clair : ils veulent que je poursuive ma progression de pilote et que j'obtienne les résultats. C'est relativement clair de mon côté également, c'est donc mon objectif pour la saison prochaine."