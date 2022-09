Alfa Romeo "pas pressé" de dessiner son avenir en F1 après 2023

Peu de temps après avoir annoncé la prolongation de l'accord le liant avec Sauber en Formule 1, Alfa Romeo a fait savoir que 2023 serait sa dernière saison en tant que partenaire de la structure suisse qui, dans les faits, engage et exploite les monoplaces frappées du quadrifoglio depuis 2019.

L'annonce de la fin de cette collaboration est intervenue le jour où Audi a officialisé son arrivée en F1 à l'horizon 2026. Même si cela n'a pas été confirmé depuis, la marque aux anneaux est fortement liée à un rachat partiel de Sauber, afin d'en faire la base de son écurie d'usine à compter de l'entrée en vigueur de la prochaine réglementation moteur.

Pour autant, est-ce la fin d'Alfa Romeo en Formule 1 ? Pas forcément, cependant la marque ne pourra s'associer qu'avec une écurie partenaire de Ferrari : "Pour que les choses soient claires une fois de plus, nous ne courrons jamais avec un autre moteur que Ferrari si nous devions rester en F1", a ainsi expliqué Jean-Philippe Imparato, le PDG d'Alfa, à Motorsport.com.

Deux options réalistes se présentent alors : soit conclure un accord avec Haas, soit s'engager avec un nouvel arrivant potentiel qui s'accorderait avec Ferrari, comme Andretti par exemple. Mais l'entreprise pourrait également chercher ailleurs, comme en Formule E ou en WEC, à l'heure où la production de ses voitures de route s'oriente vers l'électrification.

"Je suis totalement ouvert à tout", a déclaré Imperato. "D'ailleurs, c'est une période qui me donne l'opportunité de tout étudier sans pression. J'ai la possibilité de le faire. Et je dirais que, même si nous devons prendre une décision avant la fin de cette année, nous avons quelques semaines, quelques mois, pour voir comment vont les affaires, et aussi pour choisir dans une sorte d'atmosphère sereine."

"Je ne suis donc pas pressé. Tout est sur la table, je dirais. J'aimerais trouver le meilleur compromis entre l'ADN du sport automobile et la transition vers les véhicules électriques à laquelle on assiste. Ce que j'essaie de construire, c'est cette cohérence entre mon histoire et le mouvement existentiel nécessaire que je dois entreprendre. Et ce n'est pas évident je dirais, entre l'histoire, l'ADN, et le changement."

Jean Philippe Imparato, PDG Alfa Romeo

Bien que déclinant tout commentaire sur l'accord pressenti entre Sauber et Audi, Imparato a expliqué que le timing de l'annonce concernant le contrat 2023 visait à apporter de la "clarté" sur son implication. "Le besoin de clarté semble être très important. Donc ce que je voulais envoyer comme message était très simple. Premièrement, je renouvelle le contrat avec Sauber Engineering pour 2023, pour une seule raison : nous sommes heureux avec eux."

"Pas seulement sur le plan commercial, parce que sur le plan commercial, j'ai probablement le meilleur retour sur investissement du paddock. Mais sur la façon dont nous travaillons ensemble. Nous travaillons sur des éditions spéciales, mais nous avons également organisé des événements spéciaux avec les propriétaires de GTA [Gran Turismo Alleggerita, ndlr], avec les propriétaires de voitures classiques. Nous sommes heureux ensemble."

"Deuxième message : n'oubliez jamais que j'ai avec Sauber Engineering un contrat annuel avec une évaluation annuelle. Et que je peux me retirer chaque année à la fin du mois de juillet. Troisième message : 2024 sera la première année où je lancerai une offre 100% EV pour Alfa Romeo. Donc à un moment donné, comme nous ne pouvons pas planifier pour trois mois, je dois planifier au-delà de ça."

"J'ai donc dit : 'Les gars, nous devons ouvrir un nouveau chapitre de notre histoire, un nouveau chapitre de notre aventure, donc c'est plus qu'une histoire avec Sauber, et avec le sport automobile. Et profitons de ce contexte pour être clair'. Et c'était le sens de notre communication."

À la question de savoir si un projet dans le cadre du Championnat du monde d'Endurance est une perspective envisageable, Imparato a souligné que tout était possible. "[Il n'y a] rien de définitif sur 2024, absolument rien. Aujourd'hui, je suis concentré sur 2022-23. Dans les mois à venir, nous serons prêts à ouvrir la réflexion et les études pour 2024, 2025 et 2026."

"Et je reviendrai vers vous le jour où je considérerai que j'ai quelque chose qui est cohérent avec mon ADN, avec le caractère sportif italien d'Alfa Romeo. Il faut que je sois cohérent : le caractère sportif italien, pour moi c'est la signature d'Alfa Romeo."

Avec Adam Cooper