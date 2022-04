Alfa Romeo n'est "pas seul" à avoir des problèmes au départ

Cette saison, Alfa Romeo a déjà marqué neuf points, alors qu'elle en totalisait 13 sur l'ensemble de la saison dernière. Pourtant, l'écurie suisse doit composer avec de gros problèmes lors des départs. Si certains sont corrects, d'autres sont affectés par des vibrations dans les pédales d'embrayage. Ce fut notamment le cas à Bahreïn, quand Valtteri Bottas et Guanyu Zhou dégringolaient au classement.

Mais trouver une solution n'est pas si simple. Jan Monchaux, directeur technique d'Alfa Romeo, pense que ce problème est provoqué par un ensemble de facteurs lié aux nouvelles voitures. "Il semble que beaucoup d'écuries, à part peut-être deux ou trois, ont des problèmes de groupe motopropulseur au départ. Nous ne sommes pas les seuls."

"Quand les voitures s'arrêtent et qu'on les observe, on peut voir qu'elles vibrent toutes un peu. À mon avis, ce n'est pas quelque chose qui sera réparé rapidement, car cela est lié au moyeu de transmission, ce qui signifie qu'il peut s'agir d'un problème de rigidité, de poids, de position de l'embrayage, de nouveaux pneus ou d'une voiture plus lourde. Pour l'instant, il est trop tôt pour s'avancer sur la cause et personnellement, je n'ai pas encore tout compris. Mais il est possible de courir avec cela. Nous avons été capables d'avoir des départs corrects, cela requiert juste plus de douceur avec les pédales au passage des vitesses par rapport à des circonstances normales."

Valtteri Bottas a perdu de nombreuses positions au départ du Grand Prix de Bahreïn.

Malgré ce problème handicapant, Alfa Romeo reste satisfait du niveau de compétitivité affiché sur son début de saison. Bottas a atteint la Q3 sur les deux premières manches de l'année et parvient à se battre en tête du peloton, alors que les hommes de Fred Vasseur devaient se contenter du fond de grille l'an dernier. L'équipe a bien été aidée par sa bonne maîtrise de la nouvelle réglementation en ayant conçu une monoplace proche des 798 kg réglementaires, tandis que d'autres écuries ont connu des problèmes de poids.

Mais pour Monchaux, Alfa Romeo ne doit pas se reposer sur ses lauriers, à l'aube d'une guerre au développement qui s'annonce intense. "Je ne peux pas faire de commentaires sur les autres, mais j'ai entendu que beaucoup de monde se plaignait d'avoir une voiture trop lourde", poursuit l'ingénieur franco-allemand. "Nous n'avons pas ce problème actuellement et cela nous aide évidemment, puisque le poids vous rend plus lent. Nous sommes également avantagés en termes d'usure des pneus. Nous ne parlons pas d'une différence de 100 kg, mais pour le moment, c'est un plus."

"Cependant, depuis Barcelone, je pense que la plupart des équipes ont déjà fait des progrès à ce niveau, donc nous ne pouvons pas souffler et nous dire : 'Ok, c'est bien, nous avons fait notre travail', parce que les autres vont nous rattraper. L'avantage est qu'actuellement, nous pouvons nous focaliser sur la performance et non pas sur l'aérodynamisme dans le but de réduire le poids de la voiture, car c'est un exercice compliqué en pleine saison. C'est également très cher, en termes de plafond budgétaire, c'est mieux d'être dans une situation où vous n'avez pas besoin de dépenser une fortune pour perdre trois, quatre, cinq ou dix kilos, ce qui est toujours très, très pénible."