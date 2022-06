Alfa Romeo ne manquera plus de pièces de rechange

Alfa Romeo a connu quelques Grands Prix mouvementés ces dernières semaines, avec souvent en cause un vendredi démarré du mauvais pied avec, au choix, des problèmes techniques ou des sorties de piste qui ont coûté du temps de roulage aux pilotes. Or, tout cela a contribué à limiter l'écurie en pièces de rechange, et il lui a parfois fallu faire le choix de ne pas utiliser toutes les pièces de dernière spécification lors des premiers essais libres, afin de les réserver aux journées déterminantes du samedi et dimanche.

Forcément, cela occasionnait une préparation difficile pour Valtteri Bottas et Zhou Guanyu, avec comme exemple paroxystique le GP d'Azerbaïdjan où, au soir de la première journée, le Finlandais se voulait rassurant sur le sujet pour finalement constater qu'il n'avait pas le rythme escompté une fois la voiture remise en configuration évoluée.

Mais tout cela est désormais terminé, au moins à court terme, puisque l'écurie est parvenue à rattraper son retard de production à l'usine et pourra équiper ses deux monoplaces avec les dernières évolutions dès la première séance du GP de Grande-Bretagne à Silverstone ce week-end.

"Le vendredi, nous avons encore quelques problèmes de fiabilité, et c'est quelque chose que nous essayons d'améliorer", a ainsi expliqué Xevi Pujolar, le responsable de l'ingénierie de piste d'Alfa. "Mais en termes de performance le vendredi, nous avons également utilisé des packages plus anciens. Dès la prochaine course, nous serons en mesure de rouler avec le même package pendant tout le week-end, donc tout sera plus facile."

Zhou Guanyu dans le garage Alfa Romeo.

Concernant la limitation en elle-même, Pujolar a indiqué qu'elle résultat des accidents subis plus tôt dans la saison par ses deux pilotes et qui ont obligé Hinwil à répartir autrement ses ressources : "Nous avons eu quelques incidents en début de saison. Ensuite, il faut juste rattraper toute la production de pièces de rechange des packages que nous utilisons, et en parallèle avoir la production des nouveaux packages, ce qui a constitué une limitation. Désormais, à partir de Silverstone, nous serons en bonne position."

"Nous avons également pris un peu de marge. Sur des circuits comme Bakou, Montréal et Monaco, quand vous êtes près des murs, nous voulions nous assurer que si nous avions des dégâts le vendredi, nous n'aurions pas à en payer les conséquences plus tard. Mais à partir de maintenant, ce sera mieux pour les prochaines courses au moins."

Avec une organisation des week-ends désormais plus linéaire et un travail qui pourra s'effectuer sur un package stable, l'objectif pour Alfa Romeo est de retrouver des performances capables de lui assurer d'être aux avant-postes dans le peloton du milieu de tableau.

"Je pense que nous pouvons nous attendre à nous battre au sommet du milieu de peloton, mais il faut voir", a expliqué Pujolar. "Je ne sais pas si certaines équipes apporteront des packages [d'améliorations] à Silverstone, mais jusqu'à présent, je dirais que nous avons été assez réguliers sur tous les circuits – donc différents types de pistes et différents types d'efficacité aéro également."

"Pour les deux prochaines courses, nous espérons nous battre à l'avant du peloton avec Alpine et McLaren, et voir si nous pouvons obtenir quelques points supplémentaires, et même le double de points. C'est notre objectif. Nous sommes dans une position où nous voulons être en Q3 avec les deux voitures, et si c'est le cas, alors nous pourrons livrer une belle bataille contre Alpine avant tout."

Avec Jonathan Noble