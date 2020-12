Alfa Romeo veut poursuivre sa collaboration avec Kubica

Alfa Romeo mise sur beaucoup de stabilité pour 2021, après une campagne difficile. Sous réserve du résultat à Abu Dhabi ce week-end, la structure gérée par Sauber devrait être en mesure de se maintenir au huitième rang du championnat constructeurs, comme ces deux dernières années, mais avec un bilan comptable très décevant puisque seulement huit points ont été marqués à ce jour : quatre par Kimi Räikkönen, quatre autres par Antonio Giovinazzi.

Les deux pilotes formeront le line-up de l'écurie italo-suisse l'an prochain, pour la troisième saison consécutive, et devront s'accommoder d'une monoplace qui évoluera assez peu en raison du gel partiel des châssis. L'écurie devrait toutefois bénéficier de la nouvelle unité de puissance que prépare Ferrari du côté de Maranello.

En conservant ses deux pilotes titulaires, Alfa Romeo va pouvoir travailler dans la sérénité, et c'est également ce que Frédéric Vasseur souhaite faire avec son pilote de réserve. Recruté l'hiver dernier après son départ de Williams, Robert Kubica a été impliqué dans le programme de l'écurie en ayant plusieurs opportunités de piloter la C39 cette année, tout en passant du temps dans le simulateur à Hinwil. Cette collaboration, l'écurie souhaite la poursuivre et espère même la renforcer en donnant davantage de temps de piste au Polonais si l'occasion se présente, d'autant qu'il ne devrait pas rempiler en DTM.

"Je l'espère", confirme Frédéric Vasseur, directeur de l'écurie. "C'est sûr que cette saison était difficile, principalement pour Robert car il devait mener en parallèle son projet DTM et la Formule 1. C'était une saison folle, en tout cas six mois fous. Mais nous aimerions l'avoir un peu plus dans la voiture, un peu plus dans le simulateur pour développer nos outils, et il est pleinement investi avec nous. Il fait du très bon travail et il nous a montré la semaine dernière qu'il avait toujours le rythme."

Kubica a en effet participé à la première séance d'essais libres du Grand Prix de Sakhir le week-end dernier. Il retrouvera une dernière fois le baquet de la monoplace 2020 la semaine prochaine, lors des essais organisés à Abu Dhabi et initialement réservés aux jeunes pilotes. Cette séance a finalement été ouverte aux pilotes n'ayant pas couru en Grand Prix cette année, rendant le Polonais éligible.