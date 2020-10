Alfa Romeo reconduit Räikkönen et Giovinazzi pour 2021

Les rumeurs allaient bon train sur le marché des transferts concernant l'écurie Alfa Romeo. Allait-on assister à un retour des vétérans Sergio Pérez ou Nico Hülkenberg à la place de Räikkönen, le plus expérimenté de tous ? Occupant le baquet réservé à un protégé de Ferrari, Giovinazzi allait-il se faire doubler par un jeune loup tel que Mick Schumacher ou Callum Ilott ?

Dans les deux cas, la réponse est finalement non. Alfa Romeo renouvelle sa confiance aux pilotes qui lui ont permis de marquer cinq points au volant d'une monoplace en difficulté. Auteur d'un début de course remarquable à Portimão, prouvant que subsiste un talent d'exception qui n'a pas toujours été manifeste ces dernières années, Kimi Räikkönen continue assurément de prendre du plaisir puisqu'il a décidé de poursuivre l'aventure.

"Alfa Romeo Racing est plus qu'une équipe pour moi, c'est comme une seconde famille", déclare le Finlandais, désormais recordman du nombre de départs en Grand Prix. "Tant de visages qui étaient là quand j'ai fait mes débuts en Formule 1 en 2001 sont restés. L'ambiance unique qui règne dans cette écurie est ce qui me motive encore plus à continuer pour ce qui sera ma 19e saison dans la discipline l'an prochain."

"Je ne serais pas là si je ne croyais pas au projet de l'équipe et à ce que nous pensons pouvoir accomplir ensemble. C'est une écurie qui préfère le travail aux paroles, ce qui convient bien à mon style ; l'an prochain, j'espère avancer vers l'avant du milieu de peloton avec l'équipe."

Antonio Giovinazzi, pour sa part, peut se féliciter d'avoir résisté à la pression des trois poulains de Ferrari candidats au titre en Formule 2. "Alfa Romeo Racing a placé beaucoup de confiance en moi, et j'ai fait de mon mieux pour récompenser l'équipe de cette foi par mon dur travail et ma motivation", commente l'Italien.

"Nous avons obtenu de bons résultats et je pense avoir contribué aux progrès de l'écurie, mais le chemin reste long et nous voulons accomplir bien davantage ensemble. Il y aura beaucoup de continuité entre cette saison et la prochaine, donc tout ce sur quoi nous allons travailler d'ici la fin de l'année comptera déjà pour la suivante, et nous sommes prêts à tout donner."

Beaucoup de continuité en effet, avec le gel des châssis pour 2021 et un line-up par conséquent inchangé. Le directeur d'équipe Frédéric Vasseur est ravi de pouvoir conserver ses pilotes actuels.

"Je suis très content que l'équipe continue de travailler avec Kimi et Antonio pour une autre saison", se félicite le Français. "Kimi est un pilote qui n'a pas besoin d'être présenté. Son talent est clair pour tout le monde depuis 2001, et je perçois encore la passion et la motivation en lui chaque fois que je le vois travailler. On peut lui faire confiance pour tirer 100% du potentiel de la voiture, et il est un véritable leader pour ses collègues."

"Antonio a fini la saison dernière en beauté, a continué sur cette lancée et n'a cessé de progresser en 2020. De la piste aux briefings d'ingénierie, Antonio a joué un rôle crucial pour notre écurie et mérite absolument un nouveau contrat pour 2021. Son éthique de travail, son dévouement envers l'équipe et son enthousiasme contagieux sont un immense atout pour Alfa Romeo Racing."

