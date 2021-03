Alfa Romeo : "On a reconquis notre place en milieu de tableau"

La saison 2020 de Formule 1 avait été pour Alfa Romeo (écurie anciennement connue sous le nom de Sauber) l'une des pires de son histoire, avec seulement huit points au compteur et des performances en berne, notamment en raison des difficultés de l'unité de puissance Ferrari. Le moteur italien a fait un bond en avant en termes de compétitivité, et sans surprise, c'est également le cas de l'Alfa Romeo C41 par rapport à sa devancière, la C39.

Habitués au fond de grille l'an passé, Antonio Giovinazzi et Kimi Räikkönen ont tous deux atteint la Q2 (12e et 14e, soit leur meilleur résultat sur le sec depuis le Brésil 2019) au Grand Prix de Bahreïn 2021 avant de conclure la course aux portes des points, 12e et 11e respectivement. Räikkönen n'était même qu'à trois secondes de Yuki Tsunoda et à deux secondes de Lance Stroll à l'arrivée.

"Cette course nous a donné une forte indication des progrès réalisés lors des 12 derniers mois", se délecte le directeur d'équipe Frédéric Vasseur. "Nous avons couru avec autorité, nous avons laissé les Alpine et une Aston Martin derrière nous en finissant sur les talons de l'autre Aston. Bien que nous quittions Bahreïn sans points, nous le faisons en ayant reconquis notre place au cœur du milieu de tableau – et les résultats vont sûrement venir bientôt. Nous avons démontré pouvoir nous battre dans et aux alentours du top 10, et nous pouvons être optimistes pour le reste de la saison."

"La course a été mouvementée, même si le peu d'abandons – seulement deux [quatre voitures ont abandonné mais deux d'entre elles ont été classées car elles avaient parcouru plus de 90% de la distance, ndlr] – nous a donné du fil à retordre pour viser les points. Nous en tirons cependant beaucoup de points positifs ; nous savons pouvoir aborder la prochaine course à Imola, dans deux semaines, prêts à nous battre de nouveau pour une place dans le top 10."

Quant à Giovinazzi, qui était à 12 secondes de Räikkönen à l'arrivée après avoir perdu sept à huit secondes lors de son premier arrêt au stand, il est également particulièrement enthousiasmé par cette performance. "Je pense qu'aujourd'hui [dimanche] ce que nous avons fait était le maximum possible. AlphaTauri reste trop rapide pour nous, mais il nous faut être contents car par rapport à l'an dernier nous avons beaucoup progressé. Nous sommes bien plus proches d'Alpine, d'Aston Martin", conclut-il.