Alfa Romeo et Sauber prolongent leur partenariat en 2021

Alfa Romeo et Sauber vont donc poursuivre leur collaboration entamée en 2018 et qui s'est d'abord traduite par le sponsoring titre de l'écurie suisse par la marque italienne avant de se transformer dès 2019 en véritable modification du nom du constructeur. Dans les faits, c'est bien Sauber qui s'occupe de l'écurie et Alfa Romeo qui lui donne son nom ainsi qu'un soutien technique.

Il n'y avait pas véritablement de doute sur la poursuite de cette collaboration au-delà de 2020, mais cela n'avait pas encore été annoncé officiellement. En revanche, la question du duo de pilotes pour l'an prochain se pose encore, même si Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi semblent bien placés pour conserver leur baquet.

Équipé de moteur Ferrari, le constructeur d'Hinwil n'est pas au mieux en cette campagne et figure seulement en huitième place du classement constructeurs avec cinq points au compteur à quatre courses du but quand il a fini la saison 2019 avec un total de 57 unités.

Fred Vasseur, le directeur d'Alfa Romeo, s'attend à voir l'écurie rebondir en 2021. "L'extension de nos relations avec Alfa Romeo est une véritable déclaration d'intention des deux parties", a déclaré le Français. "En Sauber, Alfa Romeo a trouvé un partenaire engagé, axé sur la performance, à qui ils pouvaient confier leur marque."

"Nous sommes honorés de porter en notre nom l'héritage et les succès passés d'Alfa Romeo. Les deux parties ont toujours voulu que cette relation porte ses fruits à long terme. Nous avons posé des bases solides au cours des trois dernières saisons et nous avons l'intention de récolter les fruits de ce travail en 2021 et au-delà."

Mike Manley, PDG de Fiat Chrysler Automobiles, a souligné que la connexion avec Sauber a déjà eu un effet sur les voitures de route d'Alfa. "La course et la performance sont au cœur de l'ADN d'Alfa Romeo. La marque est pratiquement née sur un circuit de course et aujourd'hui nous continuons à rivaliser au niveau le plus avancé technologiquement du sport automobile."

"Le partenariat avec Sauber permet également à nos clients de bénéficier d'un savoir-faire exclusif en matière de course, comme c'est le cas des toutes nouvelles Giulia GTA et GTAm, qui intègrent l'apport technique de Sauber Engineering, notamment en ce qui concerne l'aérodynamique avancée."

L'équipe fêtera le 110e anniversaire d'Alfa Romeo en arborant une livrée spéciale lors du GP d'Émilie-Romagne (voir ci-dessous). Créée par la division design du Centro Stile, elle arbore le drapeau italien sur le capot moteur et sur la plaque d'extrémité de l'aileron arrière. La voiture portera également un message "Welcome back Imola".

Related video