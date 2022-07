Alfa Romeo serein malgré l'intérêt d'Audi pour l'écurie Sauber

L'arrivée d'Audi en Formule 1 se prépare pour 2026, tout comme celle de la marque sœur Porsche, qui devrait se faire avec Red Bull Racing, alors que commencera une nouvelle ère moteur avec une réglementation remaniée dans la catégorie reine du sport automobile.

La marque d'Ingolstadt explore ses options pour trouver un partenaire parmi les écuries actuelles. McLaren ? Williams ? Aston Martin ? Rien n'est exclu, mais elle pourrait bien se tourner vers Sauber, qui a un accord de naming avec Alfa Romeo depuis 2019 après une année comme sponsor titre en 2018. Qu'en pense le constructeur italien ?

Interrogé sur d'éventuelles discussions entre Audi et Sauber, Jean-Philippe Imparato, PDG d'Alfa Romeo, répond pour Motorsport.com : "Je dois dire que je ne suis pas complètement aveugle. Mais c'est facile pour moi, aucun problème. Nous ne changerons pas le business model d'Alfa Romeo. Si un jour quelqu'un fait un choix, quel qu'il soit, à quelque sujet que ce soit, nous prendrons la décision qui s'impose, mais c'est tout. Vraiment, pas de stress. J'ai beaucoup d'endroits où évoluer. Quand on est une marque comme Alfa Romeo, qui a existé pendant 112 ans, le monde est ouvert."

"Nous avons une histoire positive du point de vue commercial. 2021 a été rentable pour Alfa Romeo, pour la première fois depuis des années. Alors vraiment, il n'y a pas de stress. Je ne suis absolument pas apeuré, effrayé ni même inquiété par les discussions qui, je crois savoir, animent le paddock. Je suis suffisamment serein pour me concentrer sur les affaires au quotidien."

Selon Imparato, la nature du partenariat avec Sauber donne à Alfa Romeo "le meilleur retour sur investissement au monde" en profitant d'une implication en F1 sans les coûts élevés du financement d'une écurie. "Nous avons inventé avec nos collègues de Sauber un nouveau business model où il y a une direction partagée entre nous. Nous savons parfaitement – et nous le disons – que Frédéric [Vasseur] gère l'équipe depuis le début, et nous n'avons pas dévié, même si nous avons connu, disons, des temps difficiles : nous n'avons rien modifié, car nous ne changeons pas de stratégie tous les quatre matins."

"Et en tant qu'Alfa, je les soutiens et je mets en œuvre tout ce que je peux pour soutenir ce développement. Pour moi, il fallait que nous progression année sur année, course après course, même si nous avons des difficultés dans certains cas."

Alfa Romeo connaît justement un véritable regain de forme cette saison avec déjà 51 points au compteur. L'écurie vit sa meilleure campagne depuis l'année 2012 de Sauber (126 points, quatre podiums).

Propos recueillis par Jonathan Noble