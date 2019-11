Allison ravi que le "douloureux" travail sur 2021 soit terminé

Fin octobre, la Formule 1 a publié les Règlements Technique, Sportif et Financier qui entreront en vigueur en 2021, dans le cadre de la révolution menée par la discipline et ses acteurs. D'importants changements vont être mis en place concernant les monoplaces, avec une plus grande standardisation dans certains domaines mais également une philosophie aérodynamique qui se tournera plus vers l'effet de sol.

Même si les règles n'ont pas satisfait toutes les parties impliquées, et notamment les écuries qui s'inquiètent des restrictions importantes, Allison a déclaré : "Vous seriez un ingénieur F1 étrange si vous n'étiez pas intéressé par une nouvelle poignée de réglementations à digérer, dans lesquelles chercher des opportunités et à partir desquelles essayer de produire la voiture la plus rapide possible."

"Donc, pour nous, le travail des dernières années, et en particulier le pic des dernières semaines et mois, c'était un peu douloureux. Mais nous sommes désormais à la partie qui est juste fun. Vous avez le document entre les mains et vous vous y mettez."

La réglementation technique a été pensée pour favoriser les luttes en piste en permettant aux monoplaces de se suivre de plus près, grâce au sillage moins perturbé des F1 version 2021 mais également à la simplification des ailerons et de la zone des déflecteurs, aujourd'hui largement exploités par les écuries. Même si la FIA a indiqué d'après ses recherches qu'une amélioration significative devrait être visible, Allison n'est pas totalement convaincu.

"Ils ont des objectifs très louables. Mais très difficiles, très, très difficiles à atteindre, en fait. Je pense que c'est au fruit qu'on juge l'arbre, nous verrons en 2021 à quel point le package global aura réussi dans ces objectifs très louables mais très difficiles. À ce stade, vraiment, ça n'intéresse plus les équipes. Une équipe a juste la réglementation entre les mains."

