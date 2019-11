Remplaçant de Wolff, Allison regrette une "course chaotique"

Pour la première fois depuis 2013, Toto Wolff n'était pas présent sur un week-end de course avec Mercedes lors du Grand Prix du Brésil, l'Autrichien ayant décidé de rester en Europe pour régler d'autres sujets. Il sera également présent en Arabie Saoudite ce week-end pour l'ouverture de la Saison 6 de Formule E, et il a estimé que sa présence n'était pas obligatoire au Brésil, les deux titres ayant déjà été sécurisés par l'équipe et Lewis Hamilton.

C'est le directeur technique James Allison qui a agi en qualité de directeur sportif de l'équipe à Interlagos, où il a rempli les fonctions de Wolff sur place, ce qui inclut répondre aux sollicitations médiatiques, ou encore participer à la réunion avec les autres directeurs d'équipe autour du café le samedi matin, en compagnie de Chase Carey.

"Pour être honnête, j'ai fait les mêmes choses que je fais lorsque je suis là normalement, avec quelques devoirs en plus, comme cette [séance média]", a-t-il répondu à Motorsport.com. "Mais par rapport à ce que je fais habituellement, qui est de communiquer avec les ingénieurs et essayer de dires des choses qui aident ici et là, durant le week-end, ça n'a pas été différent."

"J'étais là en tant que directeur technique, et non en tant que team principal. Et Toto était le directeur sportif absent plutôt qu'ici, occupé à d'autres missions. Il est difficile de dire que ça ne m'a pas plu. J'aime toujours venir sur les circuits. C'est juste malheureux quand nous faisons une course chaotique", a-t-il conclu.

En effet, Valtteri Bottas a abandonné à cause d'un problème mécanique, tandis que Hamilton, troisième à l'arrivée, a été pénalisé à la suite d'un contact avec Alex Albon. Avec seulement six points inscrits, c'est le deuxième pire résultat de l'année pour Mercedes après l'Allemagne, où l'équipe avait marqué deux points au terme d'une course rendue difficile par la pluie, et marquée par une sortie de piste pour chacun des deux pilotes.