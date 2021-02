Alonso sera absent de la présentation d'Alpine

Fernando Alonso fait cette année son retour en Formule 1 avec l'écurie Alpine, après deux années loin du paddock. L'Espagnol, qui avait connu jusque-là une préparation intense en vue du début de saison, a été victime il y a deux semaines d'un accident de la route alors qu'il circulait à vélo en Suisse qui a provoqué une fracture de sa mâchoire supérieure nécessitant une opération

Alonso a pu quitter l’hôpital 48 heures après cette intervention chirurgicale, l'équipe française indiquant alors qu'elle s'attendait à ce son pilote soit "pleinement opérationnel pour débuter la préparation de la saison" dans les semaines qui viennent. Le double Champion du monde a depuis beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux, partageant notamment des photos de lui en plein exercice.

Toutefois, dans le cadre de la présentation de l'Alpine A521 qui se tiendra le 2 mars, l'écurie a confirmé qu'Alonso ne serait pas présent et ne participerait à aucune opération médiatique la semaine prochaine. "Nous avons le regret de confirmer que Fernando Alonso ne sera pas présent pour les questions-réponses avec les médias à cette occasion", a expliqué l'équipe.

"La situation sanitaire et les réglementations correspondantes en place ne lui permettent pas de prendre part à des activités de communication et de marketing pendant qu'il mène sa préparation cruciale pour la saison. À la place, nous publierons un entretien avec Fernando à l'usage des médias et [le pilote] sera disponible pour les médias à Bahreïn lors des tests officiels d'avant-saison."

La présentation virtuelle sera organisée depuis la Grande-Bretagne et les restrictions liées aux voyages font que les sportifs professionnels ne peuvent être exemptés de quarantaine à l'entrée sur le territoire que pour participer à des épreuves. Il semble que son accident soit à l'origine d'un décalage de son programme de préparation et qu'il a fallu renoncer au voyage pour des raisons de timing.

Esteban Ocon, l'équipier d'Alonso cette année, sera en revanche bien présent, tout comme le nouveau directeur sportif d'Alpine Davide Brivio, en provenance de Suzuki en MotoGP. Laurent Rossi, le PGD de la firme, participera à des événements médiatiques tout comme le directeur exécutif Marcin Budkowski.