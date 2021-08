Alonso et Alpine confirment leur entente pour 2022

Le doute n'était vraiment pas de mise, mais il a le mérite d'être définitivement levé. De retour en Formule 1 cette année avec Alpine, Fernando Alonso poursuivra l'aventure en 2022. Une prolongation qui a tout l'air d'une activation d'option puisque son arrivée avait été annoncée il y a un an "pour plusieurs saisons".

L'année prochaine, qui sera marquée par l'arrivée de la nouvelle réglementation technique, l'écurie française pourra donc compter sur un duo de pilotes intégralement reconduit puisque Esteban Ocon a prolongé son contrat jusqu'en 2024 avant l'été.

Alpine insiste sur sa volonté de maintenir un line-up offrant "le juste équilibre entre jeunesse et expérience". Alonso est aujourd'hui le deuxième pilote le plus expérimenté du plateau derrière Kimi Räikkönen, comptant avant ce week-end en Belgique 322 Grands Prix, dont 32 victoires, 97 podiums et deux titres mondiaux.

"Nous sommes ravis de confirmer la présence de Fernando au côté d’Esteban l’an prochain", annonce ce jeudi Laurent Rossi, PDG d'Alpine. "Il s’agit pour nous d’un duo parfait, figurant parmi les meilleurs de la grille. Ils travaillent de manière extrêmement complémentaire, offrant à la fois talent brut et vitesse, mais aussi un formidable esprit d’équipe à l’origine de notre premier succès en Hongrie. Fernando nous a tous impressionnés depuis son retour en début d’année. Son dévouement, son travail et sa détermination à tirer le meilleur de l’équipe sont incroyables à voir. Sa performance en Hongrie était un nouvel exemple de son expérience tout en rappelant à tout le monde à quel point il était talentueux."

"Je suis convaincu que nous pouvons grandement bénéficier de sa perspicacité et de son expérience au moment d’entrer dans la phase finale de développement et d’optimisation du châssis et du groupe propulseur pour 2022. Il partage notre faim de victoire et met tout en œuvre pour la traduire en performances. Nous devons cependant nous concentrer pour l’instant sur notre seconde moitié de saison en tirant le maximum de chaque course pour nous assurer de finir le plus haut possible au championnat constructeurs. Cela nous placera dans une excellente position pour l’année prochaine et des opportunités qui en découleront."

Onzième du championnat à l'heure actuelle, Fernando Alonso est entré dans les points à huit reprises depuis le début de la saison, avec pour meilleur résultat sa quatrième place lors du dernier Grand Prix, en Hongrie. Alors qu'il vient de fêter ses 40 ans, il se réjouit de continuer au plus haut niveau.

"Je me suis senti chez moi dès mon retour dans l’écurie en étant accueilli à bras ouverts", insiste le pilote espagnol. "C’est un plaisir de travailler à nouveau avec des esprits parmi les plus brillants de notre sport à Enstone et Viry-Châtillon. Cette saison est piégeuse pour tout le monde, mais nous avons affiché de beaux progrès de façon collective et le résultat en Hongrie est un bon exemple de cette progression. Nous voulons connaître d’autres moments positifs cette saison, mais également dès l’année prochaine avec les changements règlementaires à venir en Formule 1. Je suis un grand partisan des règles plus équitables et des nouveautés dans la discipline, donc la saison 2022 représente une opportunité en or. J’attends avec impatience la suite de l’année, mais aussi de représenter Alpine aux côtés d’Esteban en 2022."