Alonso : Alpine "mérite de figurer plus haut"

À la tête d'un capital de deux unités seulement après les deux premiers Grands Prix de la saison 2022 de F1, Fernando Alonso ressort d'une épreuve frustrante en Arabie saoudite où sa mécanique l'a trahi alors qu'il semblait en position de signer un top 6. C'est finalement son équipier Esteban Ocon qui s'est chargé de porter l'A522 rescapée à cette position.

Mais clairement, selon le double Champion du monde, Alpine mérite bien mieux. "Nous méritons de figurer bien plus haut dans le classement après ces deux premières courses", a-t-il expliqué en préambule du Grand Prix d'Australie. "Notre voiture est compétitive, et la performance était là tout au long de ces deux week-ends. Le dernier a été décevant, car nous étions en bonne forme et nous dirigions vers la sixième place avant notre abandon."

"C'est frustrant, mais nous pouvons être contents du rythme que nous avons affiché jusque-là. C'est le dimanche que les points sont distribués et nous devons donc mettre tout en œuvre pour y parvenir. L'intégralité de l'équipe travaille dur pour s'assurer que nous restions au top en termes de développement et quelques évolutions sont prévues pour la première partie de saison."

Les premières évolutions notables sont attendues, du côté d'Alpine, pour la quatrième manche de la campagne, à savoir le GP d'Émilie-Romagne, qui se déroulera à Imola du 22 au 24 avril.

Fernando Alonso et Esteban Ocon en lutte lors du GP d'Arabie saoudite

Concernant Djeddah, Alonso est également revenu sur la lutte assez âpre mais "loyale" avec son équipier Ocon. "Nous nous sommes livrés un duel haletant mais à la loyale en Arabie saoudite, ainsi qu'à Bahreïn. Nous nous respectons beaucoup l'un l'autre, et l'équipe le sait. Nous nous sommes battus, avons été très proches à plusieurs reprises, mais nous contrôlions la situation. Et, au final, nous sommes des pilotes. Nous savons que l'équipe passe avant tout, et nous l'avons tous deux en tête quand nous roulons roues contre roues."

"J'espère que vous avez apprécié le spectacle autant que nous apprécions avoir entre les mains une voiture capable de se battre ainsi en virage comme en ligne droite. Je suis persuadé qu'il y aura d'autres batailles avec Esteban et le reste du peloton cette année, car en dehors de deux monoplaces, c'est serré entre bon nombre de teams."

Et au moment d'arriver en Australie, lui qui y a couru pour la dernière fois en 2018, il estime qu'il ne faudra pas s'attendre à autant de dépassements que lors des deux premiers GP, bien qu'il constate une amélioration de la situation grâce à la nouvelle réglementation. "J'aime la piste, bien que dépasser y soit compliqué. Des modifications ont été apportées pour y remédier, nous verrons donc si ça a porté ses fruits. Je pense clairement que nous ne verrons pas autant de dépassements qu'à Bahreïn et en Arabie saoudite. Mais avec ces nouvelles voitures, se suivre semble plus facile, donc en théorie ce devrait être également plus facile de doubler un concurrent ici que par le passé."