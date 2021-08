Alonso : Alpine a perdu trop de terrain sur McLaren

Lors de la saison 2020, Renault et McLaren ont été aux prises dans une lutte acharnée pour la troisième place du classement constructeurs, avec Racing Point. En 2021 toutefois, de ces trois entités, Renault étant devenu Alpine et Racing Point étant devenu Aston Martin, seule McLaren est à l'heure actuelle en position de défendre sa troisième place, face à Ferrari.

Au contraire, du côté d'Alpine, c'est plutôt dans une lutte pour la cinquième position, avec AlphaTauri et Aston Martin, que l'on se retrouve embarqué, en dépit du succès surprise d'Esteban Ocon au Grand Prix de Hongrie. Cette victoire, la première pour l'usine d'Enstone depuis 2013, n'efface pas un début de campagne où la constance n'a pas été le point fort de l'équipe tricolore.

Même si la résurgence de Ferrari après la catastrophique saison 2020 était attendue, Fernando Alonso a reconnu qu'Alpine était plus loin que prévu de McLaren. "Je pense que les attentes ou nos ambitions au début de l'année étaient de répéter ce que Renault a pu faire l'année dernière", a-t-il déclaré à une sélection de médias, dont Motorsport.com.

"En gardant à l'esprit que Ferrari a eu une saison 2020 très étrange avec des performances assez mauvaises, nous nous attendions à ce qu'ils soient peut-être devant nous. Mais c'est vrai aussi que nous avons perdu un peu trop de terrain sur McLaren. Renault s'est battu avec McLaren jusqu'à la dernière course l'année dernière et nous ne sommes pas en mesure de le faire cette année."

Toutefois, si l'écart avec McLaren s'est agrandi, paradoxalement celui avec les leaders s'est réduit. Forcément, avec cela en tête, l'arrivée d'une nouvelle réglementation en 2022 est vue comme une opportunité de faire un pas encore plus grand en avant, avec en sus l'introduction d'une nouvelle unité de puissance Renault pour la première fois depuis 2019.

"En regardant et en analysant tous les chiffres sous un certain angle, nous avons réduit l'écart avec Mercedes et avec une partie de la concurrence", a ajouté Alonso. "Donc, même si nous sommes P7 [avant la Hongrie] au championnat constructeurs, nous avons réduit l'écart avec les leaders et cela montre à quel point tout est devenu serré. De la neuvième à la première place, tout le monde est plus proche."

"De même avec Aston Martin. L'année dernière, Racing Point se battait pour les podiums et a même gagné un Grand Prix et cette année nous sommes plus proches d'eux. Donc oui, ce sont un peu les montagnes russes pour toutes les équipes, pour nous aussi, mais malheureusement nous avons perdu quelques positions au championnat constructeurs parce que les trois équipes qui ont terminé derrière Renault l'année dernière sont les trois équipes qui ont le plus progressé."