Alonso appelle Aston Martin au calme pour surmonter le trou d'air

Huitième sur la grille de départ du Grand Prix de Grande-Bretagne, Fernando Alonso s'élancera dimanche aussi loin que lors de la manche de Barcelone, soit son plus mauvais résultat de l'année en qualifications. Une situation qui n'amuse pas le solide troisième du championnat mais qui ne le préoccupe pas non plus. Il appelle Aston Martin à ne pas céder à la panique, mettant la performance du jour en qualifications en partie sur le compte d'un circuit qui ne convient pas à l'AMR23.

"Il ne faut jamais se satisfaire d'être 9e et 13e", admet volontiers le double Champion du monde. "Ce n'étaient pas les meilleures qualifications de l'équipe, mais c'est difficile de voir où on peut faire un peu mieux ; peut-être un dixième, un dixième et demi, peut-être devancer Alex [Albon], mais mieux que 8e ou quelque chose comme ça, c'était impossible. On doit continuer à travailler, à comprendre, ça fait déjà quelques séances de qualifications que l'on n'est pas compétitifs : Barcelone, l'Autriche, Silverstone. Ces trois circuits se ressemblent un peu dans leurs caractéristiques. On doit comprendre ça."

On doit passer Budapest et Spa puis remettre les choses à zéro après ça, et voir où on en est. Fernando Alonso

Le coup de mou d'Aston Martin coïncide notamment avec le retour aux affaires de McLaren, qui a énormément fait évoluer sa monoplace ces dernières semaines. Fernando Alonso salue le travail de son ancienne équipe mais estime que la tendance demandera confirmation, l'Espagnol semblant miser sur un phénomène temporaire en attendant que son équipe soit en mesure de réagir lors des prochains Grands Prix.

"Ils [McLaren] méritent d'être à cette position, ce n'est pas un hasard", estime-t-il. "Ils ont été rapides et ils ont progressé. Je suis content pour eux. On verra demain, et surtout après quelques Grands Prix : McLaren était très rapide l'an dernier en Autriche et à Silverstone. Et ils n'ont pas été bons au championnat. Cette année, est-ce que c'est un hasard ou non, ils sont également rapides sur certains circuits. Encore une fois, on doit passer Budapest et Spa puis remettre les choses à zéro après ça, et voir où on en est. On fera les comptes à Abu Dhabi."

Interrogé sur l'origine de la mauvaise passe d'Aston Martin, Fernando Alonso cite à la fois la nature du circuit de Silverstone et le travail de développement mené par la concurrence.

"Il y a un peu des deux", avance-t-il. "Ils progressent avec les évolutions, ça ne fait aucun doute. Il faut voir ce que l'on peut apprendre de ces évolutions aussi. Mais je pense qu'il y a un peu de la spécificité de la piste donc on doit rester calme. Il y a deux Grands Prix, au Canada, on était très forts et on se battait pour la victoire. On sait qu'ici ce sera une course défensive demain pour essayer de marquer des points. Et en Hongrie, on espère que ce sera une nouvelle course pour nous."