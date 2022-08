Alonso chez Aston Martin : "Il a fallu deux fois 10 minutes"

C'est le transfert qui a agité le paddock juste avant la trêve estivale. Alors qu'Alpine pensait le conserver et lui avait proposé une prolongation de contrat, Fernando Alonso a fait le choix de rejoindre l'an prochain Aston Martin, où l'attendait un contrat d'au moins deux ans. L'écurie britannique n'a donc pas traîné pour trouver un remplaçant à Sebastian Vettel, future retraité, et aura toujours sous sa coupe un multiple Champion du monde. "Pour progresser, on a besoin de ce genre de pilote, on doit apprendre à le faire", assume Mike Krack, directeur d'Aston Martin F1." Et pour moi, il ne pouvait pas y avoir de meilleur choix. C'est évidemment l'un des aspects : l'expérience et son super appétit. Pour nous, c'est un choix parfait."

Ce qui a sans doute le plus étonné, c'est la rapidité avec laquelle s'est nouée cette future entente. Un processus facile que décrit Mike Krack, bien qu'il se refuse à préciser laquelle des deux parties a contacté l'autre en premier. "On a eu l'information selon laquelle Sebastian voulait arrêter à la fin de l'année", raconte-t-il. "Bien sûr, on devait voir ce que l'on pouvait faire. Et Fernando disait toujours que si les deux parties voulaient faire quelque chose, il fallait dix minutes pour que ça se fasse. Ça a donc été rapide. Il a fallu deux fois dix minutes."

"On a ouvertement parlé de notre structure et de nos infrastructures, de la manière dont on planifie les années à venir", ajoute-t-il. "Et je pense que ça a été suffisamment convaincant. Fernando suit les choses, c'est un gars intelligent. Il sait exactement ce qui se passe dans les écuries. Il a un énorme réseau depuis toutes ces années. Donc je ne pense pas qu'il ait fallu faire un travail de conviction. Il sait ce qui se passe grâce à ses différentes sources. Et je pense qu'il est conscient d'avoir un gros impact sur le projet, et que c'est très attrayant pour lui."

Mike Krack est persuadé que Fernando Alonso jouera le titre mondial avec Aston Martin.

Là où Alpine semblait douter de la longévité de Fernando Alonso, qui vient d'avoir 41 ans, Aston Martin ne s'est pas posé la moindre question et envisage d'ailleurs déjà un avenir à très long terme. "Non, on n'a aucune inquiétude de ce genre", répond Mike Krack. "Il le démontre encore aujourd'hui, il est super rapide et on ne s'attend pas du tout à une baisse de régime." Et le Luxembourgeois d'ajouter que "oui", il imagine Fernando Alonso lutter un jour pour le titre mondial sous les couleurs vertes : "Franchement, je ne serais pas surpris que ça dure plus longtemps [que deux ans, donc] je dirais que oui."

Le caractère de Fernando Alonso s'est souvent retrouvé au cœur des spéculations lors de ses passages successifs dans différentes écuries, mais Aston Martin veut assumer la pression inhérente à un tel recrutement, tout en la relativisant. Mike Krack admet que cette pression va s'accentuer, mais pour cette unique raison. "On ne doit pas non plus oublier que l'on n'a pas été à la hauteur avec l'AMR21. Et que l'on n'est pas à la hauteur avec l'AMR22", rappelle-t-il. "Donc de ce point de vue, oui, il y a davantage de pression. Mais je ne crois pas qu'il y ait moins de pression dans d'autres écuries. C'est quelque chose de normal."

Propos recueillis par Jonathan Noble et Adam Cooper