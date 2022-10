Alonso devrait rouler avec Aston Martin au test d'Abu Dhabi

Comme de coutume, un test F1 se tiendra dans la semaine suivant la dernière course de la saison à Abu Dhabi et permettra aux écuries d'utiliser deux voitures. D'un côté les pilotes titulaires pourront goûter aux pneus 2023 dans leur version définitive et de l'autre les rookies pourront se faire les dents sur les monoplaces 2022.

Ce roulage est souvent l'occasion pour les pilotes qui vont passer d'une écurie à une autre d'effectuer leurs premiers tours de roue avec leur nouvelle structure, dans le cas où les deux ont réussi à s'entendre pour ce faire. Souvent, dans le cadre des négociations pour accepter de libérer un pilote, l'une des exigences est qu'il ne dispute pas ces tests avec autre chose qu'une combinaison et un casque sans sponsors ou neutre.

Chez AlphaTauri, l'on sait déjà que Nyck de Vries sera bien au volant de l'AT03 en lieu et place de Pierre Gasly. Le Français devrait également faire sa première apparition avec Alpine.

En revanche, le dossier Oscar Piastri demeure sur la table : l'Australien sera pilote McLaren l'an prochain mais les conditions de son départ d'Alpine, où il était réserviste, laissent penser que l'écurie pourrait se montrer réticente à accepter cette libération. Au Mexique, Otmar Szafnauer, le directeur de la structure française, expliquait : "Je crois que nos équipes juridiques en discutent actuellement. Et je ne sais pas. On en saura plus la semaine prochaine, donc posez-moi la question au Brésil."

Quant à Alonso, il apparaît qu'il doive lui-même obtenir l'accord d'Alpine, Aston Martin n'ayant pas à s'impliquer dans l'affaire. Et l'Espagnol semble bien avoir coché cette case, ce qui devrait lui permettre de démarrer son aventure avec la marque britannique dès novembre. Quand Motorsport.com lui a demandé s'il avait les cartes en main sur ce dossier, Alonso a souri et lancé : "Je suis toujours maître de mon propre destin !"

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Alonso devrait réaliser une demi-journée de roulage lors du test des pneus d'Abu Dhabi, l'autre étant réservée à Lance Stroll. Le double Champion du monde pourra engranger d'autres kilomètres au volant de l'AMR22 en février prochain lors d'un test pneumatique avec Pirelli qui aura lieu avant la présentation de la nouvelle voiture et avant la seule session d'essais officiels d'avant-saison à Bahreïn.

Toujours chez Aston, Felipe Drugovich va prendre part ce mardi à un test sur le circuit de Silverstone au volant de l'AMR21 de l'an passé. Le Brésilien va ainsi faire ses premiers pas dans le programme de développement de la marque mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle cette journée est importante : il va devoir couvrir 300 km afin d'être pleinement qualifié pour disputer les Essais Libres 1 du GP d'Abu Dhabi le mois prochain.

S'il échoue dans cette tâche, l'écurie devra trouver quelqu'un d'autre pour Yas Marina, De Vries étant le candidat évident puisqu'il a déjà disputé des EL1 avec l'équipe lors du GP d'Italie. Drugovich sera quoi qu'il arrive en capacité de participer au test de jeunes pilotes d'Abu Dhabi dans les jours suivant le Grand Prix de clôture de la saison.

Ambassadrice Aston Martin, Jessica Hawkins aura également droit à quelques tours avec l'AMR21 ce mardi, après le roulage de Drugovich.

Avec Adam Cooper