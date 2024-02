Alonso s'estime "en bonne position" sur le marché des pilotes

En fin de saison, Fernando Alonso arrivera au terme de son contrat actuel avec Aston Martin. Alors que beaucoup s'attendaient à un marché des transferts peu animé en vue de 2025, notamment suites aux prolongations de contrat de Lando Norris chez McLaren et Charles Leclerc chez Ferrari, les choses ont changé quand Lewis Hamilton a choisi de quitter Mercedes pour rejoindre la Scuderia.

Le baquet qui se libérera à coup sûr en fin de campagne chez Mercedes est très convoité puisqu'il est l'un des rares disponibles dans une écurie de pointe de la F1. Forcément, il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour qu'Alonso y soit envoyé. L'Espagnol n'a lui-même pas manqué de se jouer de ces bruits de couloir en appuyant sur sa grande forme mais également en rappelant que des trois champions sur la grille, il était à ce jour le seul sans contrat au-delà de 2024.

À ce stade, la candidature interne du jeune espoir italien Andrea Kimi Antonelli, qui va prendre part à sa première saison en F2, prend un peu plus de poids chaque jour, mais la communication d'Alonso n'a pas été de nature à balayer son nom des spéculations.

S'exprimant à Bahreïn, le pilote de 42 ans a déclaré : "Dans mon cas, c'est très intéressant parce que je pense que je suis en bonne position pour négocier. Mais je veux au moins faire les premières courses sans trop réfléchir."

"Je veux me projeter dans une nouvelle saison. Ce sera la saison la plus longue de l'histoire de la Formule 1 [avec 24 Grands Prix programmés]. Je veux changer un peu le programme de voyage et d'autres choses pour être vraiment efficace cette année et arriver avec beaucoup d'énergie à la fin de la saison. Donc, il y a deux ou trois choses sur lesquelles je me focalise actuellement, et pas tellement sur l'année prochaine."

Il reconnaît en tout cas que le fait que la silly season ait été lancée si tôt l'a indubitablement surpris : "Ça a été une surprise. Je m'attendais à ce qu'il y ait un peu d'action aux alentours de l'été, mais ça a commencé très tôt. Il y a eu quelques fuites. [Mercedes et Ferrari] ont probablement dû faire des annonces plus tôt que prévu. Donc, après cela, il va y avoir plus d'action."

