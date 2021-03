Alonso dévoile un casque Alpine semblable au Renault de 2006

Après Esteban Ocon, c'est au tour de Fernando Alonso de dévoiler son casque 2021, au lendemain de la présentation de la nouvelle Alpine A521. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le double Champion du monde fait dans la nostalgie, avec un casque très similaire à celui qu'il arborait lors de la saison 2006, celle où il a remporté son deuxième titre avec Renault.

2006, c'est aussi la dernière fois qu'Alonso a piloté une F1 bleue, alors aux couleurs du cigarettier Mild Seven (mais aussi des Asturies, sa région d'origine). Cette fois, c'est le bleu d'Alpine qui orne son bolide, l'occasion pour lui de retrouver cette livrée à base d'azur, où les couleurs du drapeau espagnol ont également une place proéminente.

Alonso ne revient en tout cas pas en Formule 1 pour faire le nombre, même si ses objectifs sont réalistes. "Je veux toujours plus m’améliorer en tant que pilote", déclare-t-il. "J’ai beaucoup appris ces deux dernières années et je souhaite consolider et appliquer ces leçons en F1 : différentes philosophies de course, techniques de pilotage et méthodes de travail... Sur le plan des résultats, c’est difficile à prévoir. Le peloton était tellement serré l’an passé que tout peut arriver cette année."

"Je pense que chaque pilote sur la grille a normalement besoin de trois ou quatre courses pour tout optimiser sur une nouvelle voiture, peut-être un peu plus si vous changez d’équipe ou si vous débutez en F1. Cela peut prendre au moins les deux premières courses pour être à 100%, mais c’est pareil pour tout le monde. J’ai également connu un petit imprévu avec un accident de vélo il y a quelques semaines, mais ma préparation et ma forme physique ne seront fort heureusement pas impactées et je serai prêt."

"Je suis devenu un pilote plus complet. Vous apprenez sans cesse lorsque vous cherchez de nouvelles limites ou que vous êtes en dehors de votre zone de confort. Je suis sans aucun doute un pilote plus chevronné qu’il y a deux ans. Je me sens vraiment bien et je suis plus en forme que jamais, tant physiquement que mentalement. Je prépare ce retour depuis un moment et je regorge d’énergie. Je suis prêt !"