Alonso : La "chance" et "la meilleure voiture" ne suffisent pas

Alors qu'il prépare activement son retour en Formule 1, Fernando Alonso n'a aucun doute sur le contexte du moment : Lewis Hamilton est actuellement "le meilleur" pilote du plateau et le constat est selon lui implacable. Le pilote espagnol tord ainsi le cou aux théories parfois avancées devant la domination trop écrasante de Mercedes, qui pourrait dévaluer certains titres mondiaux acquis par le Britannique. Alonso ne le nie pas, la nature même du sport automobile – et plus particulièrement de la F1 – implique d'avoir entre les mains la meilleure monoplace pour briller. Mais pas seulement…

"Lewis est devant car actuellement, c'est le meilleur", insiste Alonso dans une interview accordée à RadioTimes. "Il est un peu plus performant que les autres. C'est vrai que la Mercedes est la meilleure voiture, mais ce n'est pas sa faute. Je comprends les commentaires, ça arrive à tous les pilotes du monde. J'ai gagné les 24 Heures du Mans dans la Toyota l'an dernier, et apparemment c'était parce que seul Toyota pouvait gagner au Mans. C'est vrai, nous avions la meilleure voiture, nous avons été plus performants que les autres, mais ça reste 24 heures et tout peut arriver, mais il ne nous est rien arrivé. Nous avons bien exécuté les choses. Et je sais que si j'avais été dans une autre voiture, peut-être que je n'aurais pas pu gagner."

"Lewis sait que s'il est dans une autre voiture, il ne sera pas en mesure de gagner. Nous comprenons tous les deux que nous avons besoin d'une machine. Pendant plusieurs années chez McLaren, Lewis a été le coéquipier de Jenson [Button], il a aussi été coéquipier de Rosberg, et il ne gagnait pas [toujours] le championnat ces années-là. Il sait qu'il faut aussi le meilleur package. Je comprends les fans, ils cherchent toujours à savoir qui est le meilleur pilote, et la Formule 1 est un sport très difficile car toutes les voitures sont différentes. Il faut chercher quel est le meilleur package, et ce sont eux [Mercedes et Hamilton] les meilleurs."

Lewis peut être meilleur que Bottas cent fois sur cent. Fernando Alonso

Questionné sur ce qu'il serait capable de faire face à Lewis Hamilton s'il était son coéquipier chez Mercedes, Alonso ne se mouille pas : "On ne sait jamais, mais ce serait intéressant à voir. Je pense que ça changerait d'un jour à l'autre. Nous avons tous des jours d'inspiration et des mauvais jours".

Le double Champion du monde souligne toutefois à quel point Hamilton est à ses yeux au-dessus du lot, notamment dans la manière dont il met son voisin de garage sous l'éteignoir. "Nous voyons que Valtteri [Bottas] est proche de Lewis sur certaines courses et qu'il en gagne deux ou trois par ans, qu'il décroche quelques pole positions, mais nous savons que Lewis peut être meilleur que Bottas cent fois sur cent", avance Alonso. "Lewis est à un niveau de performance fantastique."

"On ne gagne pas sept titres par chance ou parce qu'on a la meilleure voiture", ajoute-t-il. "Il faut apporter quelque chose de plus, et c'est ce qu'il fait. Lewis le fait chaque week-end. Il a un talent incroyable et c'est une bonne chose pour la F1. Michael [Schumacher] et Lewis seront à sept titres à la fin de l'année, Lewis sera peut-être à huit dans un an. Ils se sont retrouvés dans la bonne voiture au bon moment, mais au-delà de ça, ils ont fait ce qu'il fallait et ils étaient les meilleurs lors de ces titres. Ils le méritent."

"Soit on gagne, soit on perd"

Les louanges n'empêchent pas Alonso de revenir en F1 avec beaucoup d'appétit. L'Espagnol le dit et le répète depuis qu'il a signé chez Renault, il sait pertinemment que la saison 2021 ne lui offrira pas de miracle. L'objectif est un peu plus lointain.

"Je ne reviens pas en F1 pour aller au restaurant dans chaque ville et voyager toute l'année", prévient-il. "Je reviens pour une raison : pour bien faire et essayer de gagner. En sport, on gagne ou on perd. Être cinquième est mieux qu'être septième, mieux qu'être 12e, mais ça ne change pas grand-chose. Soit on gagne, soit on perd. Le but est de gagner."

"Nous savons qu'en 2021, personne d'autre que Mercedes ou Hamilton ne pourra gagner. Alors pour 2022, beaucoup d'équipes ont de grands espoirs : Alpine, Fernando, Ferrari, Carlos [Sainz], Verstappen, Red Bull… Nous sommes nombreux à avoir des espoirs, malheureusement pas pour 2021, donc pour 2022. Nous serons tous dans cette situation qui sera de mettre les voitures en piste et de voir si quelqu'un peut tenir tête à Mercedes. C'est difficile de le garantir, ce n'est pas une science exacte. Nous allons bien nous préparer et nous espérons nous battre en 2022, mais rien ne peut l'assurer."